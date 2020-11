Corona: Neue Fälle an Schulen in Moers und Kamp-Lintfort

Moers/Kamp-Lintfort/Neukirchen-Vluyn. In Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn wurden am Donnerstag neue Coronafälle gemeldet. Die Nachrichten im Überblick.

Dieser Nachrichtenüberblick fasst die wichtigsten Entwicklungen zur Corona-Lage in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn zusammen.

Hier finden Sie die wichtigsten Corona-Regeln für Moers und NRW.

Corona in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn: Die Entwicklung am 5. November

+++ Weitere Coronafälle an Schulen +++

In Moers und Kamp-Lintfort gibt es weitere Coronafälle an Schulen. Wie der Kreis Wesel am Donnerstag berichtet, sind in Moers jetzt die Geschwister-Scholl- und die Anne-Frank-Gesamtschule (AFG) betroffen. An der Scholl-Gesamtschule sind laut Kreis die Klassen 5c, 8e und 8d bis 13. November in Quarantäne, an der AFG die Jahrgangsstufe 10 bis 12. November. In Kamp-Lintfort sind an der Unesco-Schule die Klasse 9d, der Mathe GK3 (Stufe 9) und Englisch EK2 (Stufe 9) bis 9. November in Quarantäne, die Klasse 7a und der Englischkurs 2 (Stufe 7) bis 13. November.

+++ Neue Corona-Infektionen +++

In Moers gab es am Donnerstag 19 neue Corona-Infektionen, in Neukirchen-Vluyn waren es fünf und in Kamp-Lintfort elf. Im gesamten Kreis Wesel wurden 111 neue Fälle bestätigt, wie aus der tägliche Mitteilung des Kreises hervorgeht, Damit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz nach den Berechnungen des Kreises bei 118,7 – laut dem Robert-Koch-Institut liegt sie bei 117,2. Die Unterschiede kommen durch die unterschiedlichen Meldezeiträume zustande. Wie der Inzidenz-Wert in den einzelnen Städten im Kreis aussieht, können Sie hier nachlesen.

+++ Musikschule in Moers öffnet wieder +++

Ab Montag, 9. November, startet der Unterricht an der Moerser Musikschule wieder. Grund dafür ist eine Anpassung der Coronaschutzverordnung. Die Lehrerinnen und Lehrer bieten dann alle Unterrichtsformen wieder an, außer den Ensembles. „Wir freuen uns, dass das Martinstift und unsere Räumlichkeiten wieder mit Musik von Jung und Alt gefüllt werden“, teilt Musikschulleiter Georg Kresimon mit. Auch der Band 50+ Unterricht findet ab dem kommenden Montag wieder statt. Weitere Infos auf der Webseite der Musikschule unter www.moerser-musikschule.de sowie telefonisch unter 02841 / 1333.

+++ Corona-Experte Thomas Voshaar im Interview +++

Dr. Thomas Voshaar vom Bethanien-Krankenhaus in Moers hat sich bei der Behandlung von Corona-Patienten mit seinem „Moerser Modell“ weltweit Achtung verschafft. Er gehört zum Beraterstab von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Im NRZ-Interview mit Matthias Alfringhaus spricht er über die aktuelle Corona-Lage und über die Ansteckungsgefahr in Bussen und Bahnen.

