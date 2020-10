Wie der Kreis Wesel am Montag berichtet, wurde an der Geschwister-Scholl-Gesamtschule eine Lehrkraft positiv auf Corona getestet.

Corona in Moers Corona: Kreis meldet Fälle an drei Schulen in Moers

Moers. An drei Schulen in Moers gibt es neue Coronafälle, über 90 Menschen sind in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Werte in den Kreisen steigen deutlich.

Am Gymnasium Filder Benden in Moers wurde eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet (MAGS-Test). Aufgrund der bisherigen Ergebnisse der Kontaktnachverfolgung wurde für rund 70 Schüler/innen (5. Klasse und mehrere Spanisch-Kurse) Quarantäne angeordnet.

Am Mercator Berufskolleg in Moers wurde ein/e Schüler/in mit Wohnort außerhalb des Kreises Wesel positiv auf das Coronavirus getestet. Im Rahmen der Kontaktnachverfolgung wurden alle Personen aus dem Kurs IN 92 unter Quarantäne gestellt.

An der Geschwister-Scholl-Gesamtschule in Moers wurde eine Lehrkraft positiv auf das Coronavirus getestet. Aufgrund der Ergebnisse der Kontaktnachverfolgung wurde für rund 20 Schüler/innen Quarantäne angeordnet.

Die Zahl der bestätigten Fälle im Kreis Wesel lag Montag bei 1586 (Freitag: 1514). 1280 Menschen sind genesen, 33 gestorben. Demnach sind aktuell 273 Personen infiziert, 7-Tage-Wert: 27,8 (22). Details zu den Infizierten bis Montag: Alpen 25 (22), Dinslaken 265 (251), Hamminkeln 58 (55), Hünxe 48 (47), Kamp-Lintfort 147 (143), Moers 460 (440), Neukirchen-Vluyn 85 (81), Rheinberg 104 (102), Schermbeck 62 (57), Sonsbeck 27 (23), Voerde 100 (97), Wesel 135 (128), Xanten 70 (68).

Der Kreis Kleve meldete am Montag 1260 (Freitag: 1217) Corona-Infektionen (Issum: 36, Rheurdt: 22). 1126 Personen sind genesen,37 Personen gestorben. Der 7-Tage-Wert liegt bei 29,8 (22,1).