Corona: Krankenhäuser am linken Niederrhein sind vorbereitet

Moers/Kamp-Lintfort. Die zweite Corona-Welle rollt – und die großen Krankenhäuser am linken Niederrhein sind gewappnet: Ein Überblick über die Kapazitäten.

Krankenhäuser am linken Niederrhein sind gut für eine zweite Corona-Welle gewappnet. Zurzeit herrscht allerdings Ruhe.

Im Bethanien-Krankenhaus in Moers ist jetzt eines von vier Intensivbetten für Coronapatienten belegt. Innerhalb kürzester Zeit können die Kapazitäten aber auf bis zu 88 Intensivbetten hochgefahren werden. Seit Ausbruch der Pandemie sind insgesamt 80 Corona-Patienten stationär behandelt worden. Im St. Josef-Krankenhaus gibt es zurzeit zwei Intensivbetten, in einem Zeitraum von drei Tagen kann auf neun erweitert werden. Zurzeit gibt es keine Corona-Patienten.

Das St. Bernhard-Hospital in Kamp-Lintfort verfügt über 24 Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeit. Aktuell sind im St. Bernhard fünf Patienten auf der Intensivstation (davon drei mit Beatmungen) und sieben auf der Intermediate Care-Station in Behandlung. Intensivbetten können in maximal 24 Stunden freigezogen werden.