Corona in Moers Corona in Moers: Stadt plant Zentren für Schnelltests

Moers. Bis kommenden Montag will die Stadt Moers eine Infrastruktur für Corona-Schnelltestzentren bereitstellen. Das Personal kommt von anderer Stelle.

Die Stadt Moers will bis zum kommenden Montag eine Infrastruktur für Corona-Schnelltests aufbauen. Das bestätigte eine Stadt-Sprecherin auf NRZ-Anfrage.

„Wir tun unser Bestes, damit die Infrastruktur in dieser Woche steht“, so die Sprecherin. Ob es sich dabei um Gebäude oder Zelte handele, sei noch offen. Man überlege zurzeit. Das Personal, das in den Corona-Schnelltestzentren zum Einsatz kommen soll, stelle der Kreis Wesel.

Vergangene Woche hatte die Runde der Ministerpräsidenten und Bundeskanzlerin Angela Merkel beschlossen, ab dem 8. März einmal wöchentlich kostenlose Schnelltests anzubieten, um die Corona-Pandemie einzudämmen. Der Starttermin lässt sich offenbar aber nicht überall halten. Solche Schnelltests gelten als ein wichtiges Standbein im Kampf gegen Corona.

Am diesem Montag hat in Moers ein privates, kostenpflichtiges Schnelltest-Zentrum seinen Betrieb aufgenommen. Die Adler Apotheke hat es gemeinsam mit der Apotheke am Neumarkt in der Passage des Ärztehauses „Medizin Moers“ zwischen dem Neumarkt und der Kirchstraße eingerichtet.