Corona in Moers: Omikron-Infektion – Uhrschule geschlossen

Moers. An der Uhrschule Moers gibt es eine Omikron-Infektion und viele positive PCR-Ergebnisse. Deshalb ist die Schule geschlossen – 14 Tage Quarantäne.

In der Schülerschaft der Gemeinschaftsgrundschule Uhrschule in Moers wurde jetzt eine Omikron-Infektion bestätigt. Das berichtet der Kreis Wesel am Freitag.

Darüber hinaus liegen laut Mitteilung sowohl in der Schülerschaft als auch beim Schulpersonal zahlreiche positive PCR-Ergebnisse vor, deren Sequenzierung noch aussteht. Vor diesem Hintergrund hat das Gesundheitsamt in Abstimmung mit dem Schulamt die Schließung der Uhrschule angeordnet.

Die Quarantäneregelungen würden aufgrund des Nachweises der Omikron-Variante restriktiv gehandhabt. Alle Menschen, die engen Kontakt zu einer positiv getesteten Person aus dem entsprechenden Cluster hatten, sind laut Kreis verpflichtet, sich für 14 Tage ab dem Zeitpunkt des letzten Kontaktes in Quarantäne zu begeben. Eine Freitestung ist nicht möglich.

„Ich bedauere sehr, dass für die Betroffenen die Feiertage in die Zeit der Quarantäne fallen werden, appelliere aber an alle, sich dringend an die Anordnung zu halten. Nur auf diesem Wege können wir Infektionsketten unterbrechen“, so Michael Maas, Vorstandsmitglied für den Bereich Gesundheit des Kreises Wesel. Sobald weitere Informationen vorliegen, wird der Kreis Wesel entsprechend informieren, heißt es weiter.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland