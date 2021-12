Moers Corona in Moers: Mobiles Impfteam am Dienstag in Rheinkamp

Moers/Kamp-Lintfort. Im Kreis Wesel geht die Impfkampagne gegen das Coronavirus weiter. Am Dienstag ist das mobile Impfteam des Kreises in Moers unterwegs.

Das mobile Impf-Team des Kreises Wesel steht am Dienstag, 14. Dezember von 9 – 14 Uhr in Moers am Enni-Sportpark Rheinkamp auf dem Parkplatz am Sportzentrum 5.

Hier können auch Kinder ab 12 Jahren gemäß Empfehlung der ständigen Impfkommission (Stiko) geimpft werden. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech / Moderna. Am Standort an der Mühlenstraße 9 – 11 in Moers werden von 9 – 14 Uhr Impfungen durchgeführt. Verimpft wird der Impfstoff von Biontech. In Kamp-Lintfort werden an der Friedrich-Heinrich-Allee 70 ebenfalls Impfungen durchgeführt.

