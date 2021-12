Corona in Moers: Kerzenabend abgesagt – Andacht findet statt

Moers. Keine leichte Entscheidung für Michael Birr vom Moers Marketing, denn der Kerzenabend ist beliebt. Die Uhrzeit für die Andacht steht fest.

Traditionell wird der Moerser Weihnachtsmarkt am Mittwoch vor dem 4. Advent in ein Lichtermeer aus Kerzen getaucht und zieht damit viele große und kleine Gäste zusätzlich an – aber nicht in diesem Jahr.

„Auch wenn es eine schwierige Entscheidung war, ist es aktuell richtig, keine zusätzlichen Angebote für den Besuch des Weihnachtsmarktes zu machen. Auch wäre die 2G-Kontrolle unter erschwerten Lichtverhältnissen noch komplizierter. Daher haben wir uns entschlossen, den Kerzenabend am 15. Dezember ersatzlos ausfallen zu lassen“, so Michael Birr, Geschäftsführer der MoersMarketing.

Auf die liturgische Andacht der Katholischen Kirchengemeinde St. Josef Moers und der Evangelischen Kirchengemeinde Moers soll aber nicht verzichtet werden. Um 17.30 Uhr wird es daher doch noch ein wenig ruhiger und besinnlicher auf dem Moerser Weihnachtsmarkt. Da 2021 auf eine Bühne verzichtet wurde wird die Andacht an der Glühweinpyramide von Gastronom Michael Zajuntz stattfinden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland