Corona in Moers: Gründerpreis #VisionM früh entschieden

Moers. Initiator Freddy Fischer unterstützt junge Moerser Unternehmer in der Coronakrise. In einem Fall gibt es sogar einen zusätzlichen Sonderpreis.

Der Gründerpreis #VisionM für Menschen unter 27 Jahren ist wegen der Coronakrise vorzeitig beendet worden. Das teilt die Stadt Moers, einer der Unterstützer des Preises, jetzt mit.

Laut Mitteilung profitieren von dem Preis Hannah Fenger mit ihrem Modelabel „Anfenger“, Noel Schäfer mit seiner Firma Telepano Digitale Dienstleistungen, Kim-Sabrina Kroll und Gabriel Lamothe mit ihrer Baguetterie „Fréros“, Nils-Daniel Balters mit seiner Digital-Agentur„K-Fluence“ sowie Patrizia Paulus und Timo Schütte mit ihrem Unverpackt-Laden „Tante Pati“. Bei insgesamt 11.500 Euro entfallen auf jeden der fünf Bewerber 2300 Euro.

Hannah Fenger gehört mit ihrem Modelabel „Anfenger“ zu den Preisträgern von #VisionM in Moers. Foto: Ingo Otto

Einen Sonderpreis legen Freddy Fischer, Unternehmer aus Moers und Namensgeber der Stiftung, die #VisionM gemeinsam mit der Wirtschaftsförderung der Stadt Moers ins Leben gerufen hat, und Unternehmerin Ruth Scheuvens (Systemische Hilfen Niederrhein) spontan oben drauf, aus besonderem Grund: „Wir spenden jeweils 1000 Euro für die Baguetterie „Fréros“, die in eine besonders prekäre Situation gerutscht ist.“ Kaum hat der Laden in der ehemaligen Galerie Schmitz auf der Homberger Straße geöffnet, musste er wegen Corona auf unbestimmte Zeit geschlossen werden.

Eigentlich sollte die Bewerbungsfrist bis zum 31. März laufen. In diesen Tagen der Corona-Krise sei aber vor allem eines wichtig: schnelle Solidarität. Deshalb teilt die Jury von#VisionM das Preisgeld noch vor Ablauf der Bewerbungsfrist am 31. März auf – und legt noch etwas drauf. Freddy Fischer: „Corona gefährdet die Existenzgrundlage dieser jungen Unternehmen massiv. Da geht es nicht mehr um ein Ranking, sondern vor allem für die Einzelhändler ums nackte Überleben.“ Die Idee der Jury mit Freddy Fischer und Michael Passon als Vertreter der Stiftung, Ruth Scheuvens, Gründungsexperte Professor Volker Breithecker und dem Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer sei bei allen #VisionM-Motoren auf fruchtbaren Boden gefallen.

Monetär unterstützen den Preis die Sparkasse am Niederrhein, Enni, der ambulante Pflegedienst „DiePflege“ sowie die Stadt Moers. Christoph Fleischhauer : „Es ist das richtige Signal, das Ziel von #VisionM kurzerhand solidarisch abzuwandeln. Was zunächst bleibt, ist das gute Gefühl, viel junges Potenzial in unserer Stadt zu haben und die Zuversicht, dass dieser Gründerpreis in Zukunft einen festen Platz bekommen soll in unserer Stadt.“