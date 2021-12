Corona in Moers: Enni muss Neujahrskonzert 2022 absagen

Moers. Veranstalter Enni spricht von einer „unsicheren Corona-Lage“ und sagt das Neujahrskonzert in Moers ab. Die Tickets können für 2023 gelten.

Womit viele schon gerechnet hatten, ist seit Freitagmittag Gewissheit: Das Neujahrskonzert der Prager Royal Philharmonic in der Enni-Eventhalle in Moers ist abgesagt.

„Die unsichere Corona-Lage spricht gegen ein entspanntes, unbeschwertes Konzert am Neujahrstag“, erklärten die beiden Hauptsponsoren der Veranstaltung, die Volksbank Niederrhein und Enni Energie & Umwelt, in einer gemeinsamen Pressemitteilung. 1200 Gäste in einer ausverkauften Eventhalle seien aktuell nicht mehr denkbar. Volksbank und Enni wollen aber im kommenden Jahr einen neuen Anlauf nehmen. „Es bleibt unser Ziel, mit diesem gesellschaftlichen Ereignis, das kulturelle Leben am Niederrhein dauerhaft zu bereichern.“

Die Sponsoren sagen zu, dass alle Ticketkäuferinnen und -käufer je nach Wunsch ihre jetzt reservierten Plätze schon für das Neujahrskonzert 2023 gesichert haben oder Tickets bis Ende August 2022 stornieren können. Bei der Moers Marketing gekaufte Karten können dort zurückgegeben werden. Online-Kunden erfahren über eine E-Mail des Ticketservices Reservix, wie sie ihr Geld zurückbekommen.

