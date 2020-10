Corona in Moers: Enni muss beliebtes Neujahrskonzert absagen

Corona in Moers

Moers. Das Neujahrskonzert in Moers hatte sich zu einem der kulturellen Höhepunkte entwickelt. Doch es gibt auch eine gute Nachricht für Klassik-Fans.

Wegen der Corona-Pandemie muss das Neujahrskonzert 2021 in der Enni-Eventhalle ausfallen. Das Neujahrskonzert fand seit 2017 regelmäßig statt und war einer der kulturellen Höhepunkte in Moers.

„Die aktuell unsichere Corona-Lage mit steigenden Infektionszahlen und die hohen Hygieneauflagen mit begrenzten Zuschauerkapazitäten sprechen gegen einen entspannten, unbeschwerten musikalischen Start ins neue Jahr“, meldet Veranstalter Enni an diesem Montag.

Die Absage kommt schweren Herzens

So muss sich Konrad Göke als künstlerischer Leiter schweren Herzens in die zahlreichen Absagen kultureller Veranstaltungen einreihen.

Er blickt aber zugleich zuversichtlich nach vorne: „Sicher ist die Enttäuschung nach den grandiosen letzten Konzerten groß. Wir sind uns mit den Sponsoren aber einig, dass ein rauschender Konzertabend unter diesen Umständen nicht möglich ist“, wird Göke in der Mitteilung zitiert.

Auf Wunsch von Guido Lohmann, dem Vorstandsvorsitzender der Volksbank Niederrhein und Enni-Geschäftsführer Stefan Krämer will Göke den vielen treuen Gästen des Neujahrskonzertes aber möglichst schnell eine Alternative bieten. Generalmusikdirektor Heiko Matthias Förster will jetzt mit seinem Ensemble das Moerser Publikum am 21. August 2021 bei einem Sommerkonzert begeistern.

„Wir freuen uns, auf diesem Weg auch 2021 erneut ein großes Konzert realisieren zu können“, sind sich Lohmann und Krämer einig. 2022 soll es dann wieder einen beschwingten Jahresstart in Moers geben. Dann wird das eigentlich für den kommenden Neujahrstag geplante Konzert „Meine Lippen, die küssen so heiß….“ nachgeholt.