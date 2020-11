Corona in Moers Corona in Moers: Die Kita Bauklötzchen ist geschlossen

Moers/Neukirchen-Vluyn. Corona: Die aktuelle Entwicklung in Moers und Neukirchen-Vluyn. Viele müssen in Quarantäne, die Fallzahlen im Kreis steigen weiter an.

Weil eine Erzieherin positiv auf das Corona-Virus getestet wurde, bleibt die Kita Bauklötzchen in Moers noch bis zum 10. November geschlossen.

Am Hermann-Gmeiner-Berufskolleg (2 Fälle) und an der Hermann Runge Gesamtschule (1 Fall) sind insgesamt 13 Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler in Quarantäne. In Neukirchen-Vluyn gibt es jeweils einen Fall an der Gesamt- und an der Förderschule. Zehn Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler sind in Quarantäne.

Der Kreis Wesel meldete am Montag 2532 Coronafälle, 173 mehr als am Freitag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 92,6. Sie gibt die statistische Zahle der Fälle in einer Woche pro 1000 Einwohner an. In Krankenhäusern im Kreis wurden am Montag 69 Menschen wegen Corona behandelt, davon 21 auf der Intensivstation und 11 mit Beatmung.

Im Kreis Kleve lag die Zahl der Coronafälle am Montag bei 1887, 19 mehr als am Sonntag. Die 7-Tage-Inzidenz lag hier am Montag bei 116,8.