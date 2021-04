Corona in Moers: CDU will Lolli-Tests in den Kitas

Lolli-Tests, hier ein Archivbild, sollen auch in Moers eingesetzt werden – jedenfalls schlägt das die CDU vor.

Corona in Moers

Moers. Wegen steigender Infektionszahlen bei Kindern will die CDU Moers Lolli-Tests an Kitas einführen. Fraktionschefin Julia Zupancic: Modell geeignet.

Die Moerser CDU-Fraktion befürwortet für alle Kindertageseinrichtungen in ihrer Stadt mehr Sicherheit durch Testungen und hat deswegen dazu eine Anfrage an die Verwaltung gestellt.

„Infektionsschutz brauchen jetzt vor allem die Kleinsten in unserer Stadt“, so Fraktionschefin Julia Zupancic in einer Mitteilung vom Mittwoch. „Das Coronavirus macht offensichtlich auch vor den jüngsten Mitgliedern unserer Gesellschaft keinen Halt mehr. Aktuelle Zahlen des RKI bestätigen, dass der Inzidenzwert bei den 0- bis 4-Jährigen deutlich angestiegen ist. Und auch ältere Kinder sind demnach mittlerweile viel öfter vom Coronavirus betroffen. Grund sei hierfür vor allem die britische Virus-Mutation B 1.1.7.“

In anderen Kommunen, wie etwa Solingen, werden die Lolli-Tests im Kita-Alltag bereits seit Wochen eingesetzt. Auch in Moers wäre das für einen unbeschwerten Kita-Alltag wünschenswert. Julia Zupancic: „Wenn wir in andere Kommunen blicken, in denen die Lolli-Tests bereits im Einsatz sind, scheint dieses Modell mehr als geeignet zu sein.“