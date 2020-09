Ins Solimare in Moers kamen deutlich weniger Besucher.

In Moers bricht die Zahl der Freibad-Besucher ein

Moers. Nicht nur die Pandemie sorgt in Moers dafür, dass die Zahlen für die Freibäder Solimare und Bettenkamper Meer einbrechen.

Die Corona-Pandemie hat zu einer außergewöhnlichen Badesaison in Moers geführt – und das Wetter zu einem drastischen Einbruch der Besucherzahlen in den beiden Moerser Freibädern. Am kommenden Sonntag endet die Saison mit dem Eisbärenschwimmen im Bettenkamper Meer.

Laut einer Mitteilung von Enni Sport & Bäder waren in der Saison 2019 noch gut 61.000 Besucher ins Solimare gekommen. In diesem Jahr kamen nur knapp 20.000. Im Bettenkamper Meer suchten in diesem Sommer rund 14.300 Gäste Abkühlung und Entspannung – im Vorjahr waren es mehr als 27.300.

Im August ausgebucht

Diese Freibadsaison dürfte damit in die Moerser Geschichtsbücher eingehen. „Die heißen Tage im August, an denen die Bäder mehrfach ausgebucht waren, haben dafür gesorgt, dass uns die Saison nicht völlig verhagelt ist“, zieht Bereichsleiter Benjamin Beckerle nun eine laut Mitteilung der Enni doch versöhnliche Bilanz.

„Der Betrieb in diesem Sommer war durch die Pandemie außergewöhnlich – sowohl für unsere Gäste, als auch für unsere Mitarbeiter, die sich aber alle schnell an die Abstands- und Hygieneregeln gewöhnt haben“, so Benjamin Beckerle. Und weiter: „Die Hartgesottenen laden wir für den kommenden Sonntag, 6. September, zum traditionellen Eisbärenschwimmen ins Bettenkamper Meer ein.“

Der Name „Eisbärenschwimmen“ kommt tatsächlich nicht von ungefähr. Denn die mittlerweile wieder kühleren Nächte haben dafür gesorgt, dass die Wassertemperatur im Naturfreibad bereits auf unter 19 Grad gesunken ist. „Wer hier nochmal ins Wasser gehen will, braucht also ein etwas dickeres Fell“, sagt Beckerle.

Dabei gibt es mehrere Anreize: Der Eintritt ab 10 Uhr ist frei. Die Gäste müssen sich auch nicht vorab online registrieren, sondern können dies ausnahmsweise direkt vor Ort tun. Außerdem belohnt die Enni die Eisbären mit einer kleinen Überraschung.