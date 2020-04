Solche Bilder wird es in Moers in diesem Jahr nicht geben. Das beliebte Badewannenrennen ist abgesagt.

Corona in Moers Corona in Moers: Beliebtes Badewannenrennen ist abgesagt

Moers. In Moers muss das beliebte Badewannenrennen wegen der Coronakrise abgesagt werden – ausgerechnet im Jubiläumsjahr eines der Veranstalter.

Nachdem die Bundesregierung sämtliche Großveranstaltungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 31. August untersagt hat, muss auch das Badewannenrennen im Bettenkamper Meer in diesem Sommer ausfallen. Darauf haben sich jetzt die Veranstalter – der Freundeskreises Bettenkamper Meer, die DLRG und die ENNI Sport & Bäder – verständigt.

Das beliebte Spektakel sollte am 1. August stattfinden und lockt in der Regel an die 1000 Gäste an. „Gerade in unserem Jubiläumsjahr hätten wir das Rennen natürlich gerne als Highlight der Saison gefeiert“, bedauert Axel Sandhofen vom Freundeskreis Bettenkamper Meer, der seit 25 Jahren besteht.