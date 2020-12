In Moers hat die Ausgabe von FFP2-Schutzmasken gegen das Coronavirus begonnen.

Corona in Moers

Corona in Moers Corona in Moers: Ausgabe von FFP2-Masken ist gestartet

Die Schutzmasken werden auch in Moers kostenlos an bestimmte Corona-Risikogruppen abgegeben. In der City bildeten sich zum Teil lange Schlangen.

Moers. FFP2-Schutzmasken gegen das Coronavirus werden seit Dienstag in Moers verteilt. Unter anderem haben sich fünf Apotheken zusammengeschlossen und drei Ausgabezentren eingerichtet. In dem Zelt auf dem Altmarkt in der Stadtmitte gehörte Apotheker Simon Krivec (l.) mit zum Team.

Bereits am Vormittag bildeten sich zum Teil lange Schlangen vor dem Zelt. Mit den Ausgabestellen soll vermieden werden, dass der Andrang in den Apotheken selbst zu groß wird. Die Masken sind für Menschen ab 60 Jahren und für jüngere Menschen mit Erkrankungen oder Risikofaktoren vorgesehen. Die Ausgabe läuft weiter.