Eine Ausstellung? Nein, eine Ausstellung ist das natürlich nicht, was Hans Werner Thurmann da plant. Ab dem 1. Advent sind bei ihm vielmehr Atelierbesuche möglich. Das Atelier liegt an der Hoffnungsstraße in Moers – wenn das kein gutes Omen ist.

Ausstellungen sind den Kennern von Thurmanns Kunst allerdings nicht unvertraut. Mit schöner Regelmäßigkeit hat er einmal im Jahr die Türen des Ateliers für zwei Wochen geöffnet, um das zu zeigen, was in den zurückliegenden zwölf Monaten dort entstanden ist.

Umdenken in einer schwierigen Situation

Jetzt, in der Corona-Pandemie, muss er umdenken. Der Atelierbesuch ist seine Idee, um mit der schwierigen Situation umzugehen. Wer möchte, kann also telefonisch oder per E-Mail einen ganz individuellen Termin vereinbaren, um sich die 25 neuen Bilder anzuschauen. „Die Einladung gilt auch über die Adventszeit hinaus, selbstverständlich auch, um sich nur im Atelier umzuschauen“, teilt Thurmann mit.

Bis auf die Tatsache, dass aus der Ausstellung jetzt ein Besuch geworden ist, lässt sich Thurmann jedoch wenig vom Coronavirus beeinflussen: „Natürlich halte ich mich an die Vorgaben, aber auf meine künstlerische Arbeit hat Corona keinen Einfluss.“ Wenn sich bei Thurmann in der Corona-Zeit etwas verändert, dann höchstens die Intensität, mit der er sich dem Malen widmet.

Die Natur dient als Inspiration

Die Natur ist für Thurmann künstlerische Quelle und Inspiration zugleich. Nicht selten sind die niederrheinischen Landschaften Grundlage seiner Arbeit, aber natürlich lässt er auch andere Szenerien auf sich wirken. Seine Bilder zeugen von diesen Naturerfahrungen.

Sie laden die Menschen ein, sich mit der Natur und dem Bild zu beschäftigen. „Es geht darum, die Farben so zu wählen, dass das Auge des Betrachters in gleicher Weise wie in der Natur gereizt wird“, sagt Thurmann. Eine klare Linie verläuft für ihn zum Foto-Realismus, also zu der Kunstrichtung, die sich der Wirklichkeit wieder angleicht – oder manchmal sogar über deren Grenzen hinausgeht.

Thurmann hält dem entgegen: „Ich arbeite daran, wie Farbe sich auf unsere Gefühle auswirkt.“ Das Streben, mit der Kunst die Perfektion der Realität zu erreichen liegt ihm fern. Nicht nur bei den Motiven für seine Bilder legt sich Thurmann ungern fest. Generell gilt für ihn: „Es ist wichtig, sich offen zu halten für das Neue und Unerwartete.“

Mit der Zeit hat die Freude am Malen noch zugenommen, „jetzt wird es richtig spannend“, sagt Thurmann. Er spricht – sicher auch mit Blick auf seine große Erfahrung – von einem „intuitiven Depot“, das er abrufen könne: „Ich finde jetzt Lösungen, die von den Leuten als plausibel wahrgenommen werden.“

Technisch ist Hans Werner Thurmann der Ölfarbe und der Leinwand treu geblieben, weil „man da die Farbwirkung am besten rüberbringen kann. Die Natur als Farbreservoir: Dieser Weg ist noch lange nicht zu Ende.“

>>INFO

Der Moerser Künstler Hans Werner Thurmann studierte an der Kunstakademie in Düsseldorf bei Joseph Beuys und Rissa. Seit 1978 arbeitet er als freier Künstler.

Sein Atelier hatte er erst in Neukirchen-Vluyn, seit 2005 an der Hoffnungsstraße 4 in Moers. In der Corona-Zeit fällt die Jahresausstellung der neu entstanden Bilder aus. Dafür bietet Thurmann Atelierbesuche an. Start ist am kommenden Sonntag, 29. November. Besuch nach Absprache unter 02841/2 18 81 . Internet: www.hwthurmann.de .