Ein Moerser Arzt impft auch an Heiligabend und am 1. Weihnachtsfeiertag (Symbolbild).

Moers Corona in Moers: Arzt impft an Heiligabend und am Feiertag

Moers. Während der Kreis seine Impfstellen über die Feiertage schließt, bietet ein Moerser Arzt Schutzimpfungen auch zu Heiligabend und Weihnachten an.

Der Kreis Wesel hat entschieden, seine Impfstellen in Moers, Kamp-Lintfort, Wesel und Dinslaken . Die Praxis von Alexander Ganske, Facharzt für Allgemeinmedizin in Moers, Kurt-Schumacher-Allee 40 bietet dagegen in den kommenden Tagen Schutzimpfungen gegen das Coronavirus ohne Termin an.

Geimpft wird laut einer Mitteilung an die Redaktion in der Praxis im Moerser Stadtteil Rheinkamp an Heiligabend von 8 bis 14.30 Uhr und am 1. Weihnachtsfeiertag von 9 bis 12 Uhr mit dem Impfstoff Moderna. Zusammen mit Alexander Ganske sind drei Arzthelferinnen im Einsatz.

