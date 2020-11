Corona in Kamp-Lintfort: Zwei Kitas komplett geschlossen

Kreis Wesel/Kreis Kleve. An gleich vier Einrichtungen in Kamp-Lintfort meldet der Kreis Wesel neue Coronafälle. Die Zahl der Patienten steigt an nur einem Tag stark an.

Für Kamp-Lintfort meldete der Kreis Wesel am Dienstag an gleich vier Schulen und Kitas neue Coronafälle – mit entsprechenden Folgen.

An der Berufsfachschule für Pflege und Gesundheit (Kursgruppe 20-23 C2 ), der UNESCO-Schule (Q1), der städtischen Kita Bunte Welt (U3) und der Awo-Tageseinrichtung für Kinder gibt es Coronafälle. Die beiden Kitas sind geschlossen. Wie viele Menschen jeweils in Quarantäne müssen, teilt der Kreis auch auf Anfrage nicht mit. In Moers sind im SCI:Kinderhaus Kinder und Personal der Zwergengruppe bis zum 12. November in Quarantäne.

Die 7-Tage Inzidenz liegt jetzt über 100

Im Kreis Wesel sind zwei weitere Menschen verstorben, die positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Dabei handelt es sich um einen 75 Jahre und einen 46 Jahre alten Mann (ohne bekannte Vorerkrankungen) aus Dinslaken, wie der Kreis weiter mitteilt. Damit steigt die Zahl der in Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorbenen Menschen im Kreis Wesel auf 35. Die Zahl der Coronafälle lag Dienstag bei 2647, 115 mehr als am Montag. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 110,2 (Montag: 92,6). Sie gibt die statistische Zahl der Fälle in einer Woche pro 100.000 Einwohner an. Die Zahl der Infektionen seit Beginn der Aufzeichnungen liegt in Moers bei 747 (+30 zu Montag), in Kamp-Lintfort bei 252 (+13) und in Neukirchen-Vluyn bei 115 (+9). In Krankenhäusern im Kreis wurden am Dienstag 92 Menschen (+23) wegen Corona behandelt, davon 27 auf der Intensivstation und 9 mit Beatmung.

Im Kreis Kleve lag die Zahl der Coronafälle am Dienstag bei 1953, 66 mehr als Montag (Issum: 51, Rheurdt 28). Die 7-Tage-Inzidenz lag hier am Dienstag bei 107,9 (Montag 116,8). 48 Menschen sind im Kreis inzwischen in Verbindung mit Corona gestorben. Aktuell gibt es nach Angaben des Kreises jeweils einen Corona-Indexfall in der Kita St. Nikolaus in Issum und in der Kita Sternschnuppe in Kevelaer.