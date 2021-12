Corona in Kamp-Lintfort: Neue Impfstelle ist winterfest

Am 8. November hatte die Impfstelle des Kreises Wesel in Kamp-Lintfort eröffnet. Jetzt zieht sie um in ein neues Quartier.

Kamp-Lintfort. Der Kreis Wesel macht seine Impfstelle in Kamp-Lintfort winterfest. Bereits ab kommenden Montag gibt es die Impfung an der Kolkschenstraße.

Die Impfstelle des Kreises Wesel in Kamp-Lintfort zieht um. Bisher war die Impfstelle an der Friedrich-Heinrich-Allee 70 in Zelten untergebracht, das soll sich schon ab kommenden Montag ändern.

Wie der Kreis Wesel am Dienstag mitteilte, gibt es für die Impfstelle in Kamp-Lintfort jetzt ein winterfestes Quartier an der Kolkschenstraße 16 / Ecke Moerser Straße. Das neue Quartier steht bereits nach Weihnachten zur Verfügung. Die Zelte am alten Standort werden abgebaut.

In der kommenden Woche ist die Impfstelle am neuen Ort zu folgenden Zeiten geöffnet: Montag, 27. Dezember, 14 – 19 Uhr, Dienstag, 28. Dezember, 9 – 14 Uhr, Mittwoch, 29. Dezember, 14 – 19 Uhr, Donnerstag, 30. Dezember, 9 – 14 Uhr. Für Booster-Impfungen ist eine Terminvereinbarung erforderlich, neue Termine für Kamp-Lintfort werden ab Donnerstagvormittag, 23. Dezember, freigeschaltet.

Erst- und Zweitimpfungen sind an allen Impfstellen des Kreises Wesel ohne Termin möglich. Weitere Informationen sind zu finden unter https://www.kreis-wesel.de/de/themen/impfangebote/

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland