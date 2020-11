„Corona Fake“: Graffiti in Neukirchen-Vluyn – hoher Schaden

Neukirchen-Vluyn. In der Nacht von Freitag auf Samstag war in Neukirchen-Vluyn ein Graffti-Sprüher aktiv. Er richtete großen Sachschaden an – und hatte Botschaften.

Schäden in bislang unbekannter Höhe hat ein Graffiti-Sprayer in Neukirchen-Vluyn angerichtet. Die Corona-Pandemie spielte dabei eine Rolle.

Wie die Polizei am Montag berichtet, besprühte der Unbekannter am Freitag gegen 23.30 Uhr die Fahrbahn der Mozartstraße in Höhe eines Edeka-Marktes mit schwarzer Farbe. Dazu wurden Fenster und Türen der Sparkasse und der Volksbank an der Niederrhein Allee (sowie der Gehweg zwischen beiden Gebäuden) mit Graffiti besprüht. Auch das Rathaus blieb nicht verschont.

Inhaltlich nehmen die Graffiti, die alle in der Nacht von Freitag auf Samstag entstanden sind, Bezug auf die Corona-Situation (Beispiele: „Corona Fake“, „Impfdiktatur“). Auch an einer Schule an der Jahnstraße wurde ein Graffiti entdeckt. Dieses verschandelte eine Außenwand, wies jedoch keinen Bezug zu Corona auf.