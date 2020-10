Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen steigt seit Tagen an – auch der Kreis Wesel hat am Freitag (16. Oktober) erstmals die Vorwarnstufe überschritten. Viele Städte und Kreise in Nordrhein-Westfalen liegen mit Blick auf die 7-Tage-Inzidenz bereits bei mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen.

Für kreisfreie Städte wird jeden Tag eine eigene 7-Tage-Inzidenz ermittelt, bei kreisangehörigen Städten wird hingegen nur der Wert für den gesamten Landkreis offiziell von den Gesundheitsämtern oder dem Landeszentrum Gesundheit (LGZ) ermittelt und veröffentlicht.

Beim Kreis Wesel (459.976 Einwohner) lag die 7-Tage-Inzidenz am Freitag nach Angaben des LGZ bei 43,3 – das bedeutet, dass es in den vergangenen sieben Tagen umgerechnet auf 100.000 Einwohner etwas mehr als 43 bestätigte Corona-Neuinfektionen mit dem Coronavirus gab.

Dieser Wert soll die Corona-Entwicklung bundesweit vergleichbar machen und ist Grundlage für schärfere Maßnahmen gegen die Ausbreitung der Krankheit. Erste Maßnahmen greifen in Nordrhein-Westfalen ab einem Wert von 35, noch strenger sind die Regelungen ab einem Wert von 50.

So lässt sich die 7-Tage-Inzidenz berechnen

Doch wie sieht die Lage in den einzelnen Städten im Kreis Wesel aus? Darüber machen die Behörden keine direkten Angaben – die 7-Tage-Inzidenz lässt sich dennoch nachvollziehen. Um die 7-Tage-Inzidenz zu berechnen, muss man die Zahl der Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage addieren. Den Wert teilt man durch die Einwohnerzahl einer Stadt oder eines Kreises und multipliziert das Ergebnis mit 100.000.

Für Moers, Dinslaken und Wesel - also die drei größten Städte im Kreis - stellen wir diese Rechnung an dieser Stelle auf. Die Einwohnerzahlen beruhen dabei auf den Angaben der Städte selbst. Die aktuellen Werte (10. bis 16. Oktober) unterscheiden sich teilweise deutlich von dem des Kreises:

In Moers (107.076 Einwohner) waren es in diesem Zeitraum 44 Neuinfektionen. Das ergibt einen Inzidenzwert von 41,1 – und damit einen Wert über der Vorwarnstufe.

(107.076 Einwohner) waren es in diesem Zeitraum 44 Neuinfektionen. Das ergibt einen Inzidenzwert von – und damit einen Wert über der Vorwarnstufe. Dinslaken (70.459 Einwohner) hatte in den vergangenen sieben Tagen 46 neue Coronavirus-Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei 65,3 – und damit weit über dem kritischen Wert von 50.

(70.459 Einwohner) hatte in den vergangenen sieben Tagen 46 neue Coronavirus-Infektionen. Die 7-Tage-Inzidenz liegt bei – und damit weit über dem kritischen Wert von 50. In Wesel (62.501 Einwohner) sind zwischen 17 Neuinfektionen gemeldet worden. Die 7-Tage-Inzidenz liegt also bei 27,2 – und damit unter der Vorwarnstufe.

Hohe Inzidenz-Werte – das dürfen die Städte

Die Städte haben durchaus die Möglichkeit, über die Corona-Maßnahmen des Kreises hinauszugehen. „Kommunen können darüber hinaus noch weitere Schutzmaßnahmen ergreifen“, betont Kreissprecherin Anja Schulte auf NRZ-Anfrage. „Die Faustregel ist: strenger geht immer.“ Bei Kommunen mit historischer Altstadt mache es je nach Breite der Fußgängerzone beispielsweise Sinn, für bestimmte Bereiche eine Maskenpflicht einzuführen.

Auch, wenn der Inzidenzwert generell „auf den Kreis bezogen“ werde und „nicht auf eine einzelne kreisangehörige Kommune“, habe die Stadt Dinslaken den stadteigenen Inzidenzwert „immer im Blick“, so Stadtsprecher Marcel Sturm. Dinslaken stehe „hinsichtlich von Maßnahmen immer in engem Kontakt mit dem Kreis“.

Neuinfektionen in Dinslaken: Stadt bereitet Maßnahmenkatalog vor

Dinslakens Bürgermeister Michael Heidinger hatte bereits Anfang der Woche schärfere Maßnahmen angekündigt, sollte die Inzidenz an drei aufeinander folgenden Tagen den Wert 50 erreichen oder überschreiten. so der Bürgermeister. Am Freitag war der Wert zum zweiten Mal hintereinander über dem Grenzwert.

Dazu teilte die Stadtverwaltung mit, dass genaue Details derzeit erarbeitet und gegebenenfalls am Montag beschlossen und veröffentlicht werden. An diesem Tag wird auch der nächste Dinslakener Inzidenzwert verfügbar sein und veröffentlicht werden. Und die Verwaltung verweist darauf, dass die Ermittlung des Inzidenz-Wertes nur auf Ebene der Kreise und kreisfreien Städte rechtlich vorgeschrieben sei.

Bereits bekannt ist eine Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase im öffentlichen Raum zwischen Altmarkt und Neutorplatz sowie im Einkaufsbereich der Sterkrader Straße in Hiesfeld. Die Maßnahmen sollen mindestens 14 Tage ab dem dritten Überschreitungstag gelten.