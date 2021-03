Smudos Corona-App „Luca“ kommt nicht nach Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Rückschlag für Einzelhändler und Gastronomen: Neukirchen-Vluyn wird nicht Modellkommune für die Luca-App. Ein anderer Standort war schneller.

Für die Einzelhändler aus Neukirchen-Vluyn wäre es endlich mal wieder eine gute Nachricht gewesen. Doch die „Luca“-App wird vorerst nicht eingeführt. Das würde in der jüngsten Ratssitzung verkündet. Im Ausschuss für Digitales, Nachhaltigkeit und Wirtschaftsförderung wurde Anfang März beschlossen, dass die Stadtverwaltung schnellstmöglich prüfen soll, ob Neukirchen-Vluyn zur Modellkommune werden kann.

Die App, die unter anderem vom Musiker Smudo mitentwickelt wurde, verspricht automatische Kontaktnachverfolgung und ersetzt somit lästige Zettelwirtschaft in Gastronomie und Einzelhandel. Diese Aussicht habe viele Händler in Begeisterung versetzt, hieß es noch im Ausschuss.

Bewerbung für die Luca-App war nur als Kreis möglich

Nun scheint sie fürs Erste Zukunftsmusik zu bleiben. Es scheiterte daran, dass die Stadt die App nur in Zusammenarbeit mit dem Kreis Wesel testen könnte. Für eine Bewerbung habe Bürgermeister Köpke „mit viel Herzblut“ intensive Telefonate mit den Abteilungsleitern und Landrat Brohl geführt.

Gereicht haben diese Bemühungen am Ende nicht: Der Kreis Warendorf im Münsterland war schneller und sicherte sich den Zuschlag als Modellkreis in NRW – weitere sieht das Land nicht vor. Nun will die Verwaltung „mit Nachdruck“ prüfen, ob man die „Luca“-App oder eine Alternative nicht doch nur in Neukirchen-Vluyn einführen könnte. Für den örtlichen Handel, der momentan mit einigen Problemen zu kämpfen hat, wäre es ein großer Schritt.