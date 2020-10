Corona im Kreis Wesel: Inzidenz am Donnerstag bei 63,9

Kreis Wesel. Die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen im Kreis Wesel steigt weiter an. Am Donnerstag meldete das RKI 79 neue Corona-Fälle in 24 Stunden.

Wie entwickelt sich Corona im Kreis Wesel? In dieser Übersicht finden Sie die wichtigsten Nachrichten. Den Corona-Newsblog für NRW lesen Sie hier, den Ticker für Deutschland hier. Das Wichtigste in Kürze:

Die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel liegt weiter über dem kritischen Grenzwert von 50.

von 50. Der Kreis wird seit dem 20.Oktober als Risikogebiet eingestuft. Im Kreis Wesel gelten bereits diese Corona-Regeln.

eingestuft. Im Kreis Wesel gelten bereits diese Corona-Regeln. Am dem 2. November werden die Corona-Maßnahmen bundesweit verschärft. Das hat NRW dazu beschlossen.

Nach Angaben des Robert-Koch-Institutes ist die 7-Tage-Inzidenz im Kreis Wesel am Donnerstag stiegen. Sie liegt demnach bei 63,9 und damit weiterhin über dem zweiten Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Am Vortag lag dieser Wert noch bei 56,5. Am Donnerstagmorgen hat das RKI 79 Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden gemeldet. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt an, wie viele Neuinfektionen innerhalb der letzten sieben Tage bezogen auf jeweils 100.000 Einwohner gemeldet wurden.

Coronavirus im Kreis Wesel: Die Lage am 29. Oktober (auf Grundlage des RKI)

7-Tage-Inzidenz: 63,9

63,9 Neuinfektionen: 79

79 Infektionen insgesamt: 2241

2241 Genesene insgesamt: 1947

1947 Todesfälle insgesamt: 33

33 Derzeit Erkrankte: 261

Das Robert-Koch-Institut aktualisiert seine Übersicht zu den Corona-Zahlen jeden Tag um 0 Uhr. Auch die Kreisverwaltung veröffentlicht die aktuellen Zahlen in einer täglich aktualisierten Übersicht, in der Regel gegen 12 Uhr. Die Werte des RKI und der Verwaltung können durch den zeitlichen Unterschied voneinander abweichen. Da die Daten des RKI maßgeblich für weitere Beschränkungen und Maßnahmen im Kreis Wesel sind, aktualisieren wir diese Übersicht mit den RKI-Werten. Die tägliche Übersicht des Kreises finden sie hier.

Bereits Seit dem 20. Oktober gilt der Kreis Wesel als Corona-Risikogebiet und befindet sich in der Corona-Gefährdungsstufe zwei. An diesem Tag hat der Kreis erstmals den zweiten kritischen Schwellenwert von 50 überschritten. Seitdem gelten zahlreiche Einschränkungen im Kreisgebiet. So dürfen im öffentlichen Raum höchsten fünf Personen zusammenkommen, bei Veranstaltungen gilt eine generelle Maskenpflicht, Städte wie Dinslaken oder Moers haben darüberhinaus eine Maskenpflicht auch für Teile der Stadt angeordnet. Lesen Sie hier mehr zu den kreisweiten Regelungen.

Ab dem 2. November werden die Corona-Maßnahmen darüberhinaus bundesweit verschärft, es müssen dann für mindestens vier Wochen alle Restaurants, Bars oder Theater schließen. Wie Nordrhein-Westfalen die Regelungen konkret umsetzt, können Sie hier nachlesen.

