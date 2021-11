Constantin Borges aus Moers bleibt Bundesvize bei den Julis

Moers/Erlangen. Constantin Borges bleibt Stellvertretender Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen. Der gelernte Bankkaufmann aus Moers hat ein Ziel.

Unter dem Motto „Freiheit in Verantwortung“ fand an diesem Wochenende in Erlangen der 63. Bundeskongress der Jungen Liberalen (JuLis), der Jugendorganisation der FDP, statt. Mit mehr als 900 Teilnehmern war dies der größte Bundeskongress in der Geschichte der Jugendorganisation, teilt Constantin Borges mit. Er wurde zum dritten Mal als Stellvertretender Bundesvorsitzender in den Bundesvorstand der JuLis gewählt.

Über 90 Prozent der 200 Delegierten stimmten für Borges als Nummer zwei der FDP-Jugend. „Lasst uns das liberale Gewissen in der möglichen Ampel-Koalition sein“, betonte Borges in seiner Rede. Applaus bekam Borges von den Delegierten und Gästen, die unter 2G-Regeln zusammenkamen.

Der 26-Jährige Moerser stellte klare Anforderungen an ein mögliches Bündnis mit liberaler Beteiligung: „Wir brauchen Modernisierung, ein Ende des trägen Staatswesens und einen Neuanfang für das Verhältnis von Bürger und Staat“, rief Borges den Delegierten zu. Constantin Borges kandidiert auch bei der kommenden Wahl für den Landtag.

Der gelernte Bankkaufmann und Betriebswirt ist 26 Jahre alt, gebürtiger Moerser und studiert Betriebswirtschaftslehre im Master. Er gehört den JuLis seit 12 Jahren an und ist seit September 2020 Mitglied des Weseler Kreistages und dort stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Demokraten.

