ComedyStarts in Moers fragt nach Wahrheit oder Wirklichkeit

Moers. Ist es Wahrheit oder Wirklichkeit? Wie sich eine Body-Art-Künstlerin in Moers vor Publikum vom Menschen zum lebendigen Kunstwerk verwandelt.

Am kommenden Dienstag, 7. Februar, startet im Moerser Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 offiziell die neue Konzeptreihe „ComedyStarts“. Den Auftakt macht die Veranstaltung „Wahrheit oder Wirklichkeit?“.

Das Bollwerk-107-Team geht der Frage nach, was das Auge wahrnimmt und was die Wirklichkeit ist? Zwei Illusionskünstler zeigen auf verschiedene Arten, wie das menschliche Auge getäuscht werden kann, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch:Die schönsten Momente von Comedy Arts 2022 in Fotos

Body-Art-Künstlerin Gesine Marwedel zeigt in ihrer Ausstellung und an Hand einer Live-Vorführung am Veranstaltungsabend die Verwandlung eines Menschen in ein atmendes, bewegendes, lebendiges Kunstwerk, welches am Ende nicht mehr als Mensch wahrnehmbar ist.

Benedikt Grindel verzaubert parallel die Gäste der Kneipe mit Illusionen direkt vor ihren Augen und an ihrem Tisch. Die Ausstellung von Gesine Marwedel ist bis einschließlich 15. Februar im Foyer des Bollwerks 107 zu den Öffnungszeiten der Kneipe zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Gefördert wird die Konzeptreihe durch Soziokultur Nordrhein-Westfalen und dem Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW. In der Reihe geht es um neue Impulse, neue Talente und Diversität.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland