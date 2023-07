ComedyArts-Festival Moers: Diese Kabarett-Stars kommen 2024

Moers. Das bekannte Moerser ComedyArts-Festival plant langfristig: Für 2024 stehen drei Termine für Specials fest – wo es jetzt Tickets gibt.

Was haben die Feisten, Frau Jahnke und Herbert Knebel gemeinsam? Alle kommen im ersten Halbjahr 2024 zu ComedyArts-Specials mit ihren neuen Programmen in die Enni-Eventhalle Moers.

Nicht nur rund um das Internationale ComedyArts Festival vom 15. bis 17. September 2023 darf wieder herzlich gelacht werden in Moers. Auch im Frühjahr 2024 amüsiert das Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 als Veranstalter mit einem breiten Comedy-Angebot das Publikum. Zum Auftakt des Jahres kommen die Feisten am Samstag, 13. Januar, zurück nach Moers. Nach einer ausverkauften Show in diesem Jahr darf sich das Publikum 2024 auf das neue Programm „Familienfest“ freuen.

Herbert Knebels Affentheater kommt nächstes Jahr nach Moers. Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Eine feste Größe in Moers ist sie längst: Am Samstag, 2. März, präsentiert Gerburg Jahnke wieder in die Grafenstadt ihre Show „Frau Jahnke hat eingeladen“. Wie immer sind Lieblingskolleginnen aller Genres, Altersklassen und Haarfarben mit dabei und sorgen für einen kurzweiligen Abend an dem nicht nur Frauen voll auf ihre Kosten kommen. Auch Männer sind gerngesehene Gäste.

Den Abschluss im ersten Halbjahr macht am Samstag, 8. Juni, kein geringerer als der dauermeckernde Ex-Bergmann Herbert Knebel. Gemeinsam mit seinem Affentheater präsentiert Knebel dem Publikum die neue Show „Fahr zur Hölle, Baby“. Die gute Nachricht: Auch mit dem neuen Programm ist das Quartett seinem Motto treu geblieben.

Tickets für alle Veranstaltungen sind ab sofort unter www.bollwerk107.de, bei der Stadtinformation oder im NRZ-Leserladen, Homberger Straße 4 (Am Königlichen Hof), in Moers erhältlich.

