ComedyArts Festival in Moers: Vier Spielorte, viel Spaß

Moers. Das ComedyArts Festival in Moers startet trotz Corona durch: Im Programm tauchen bekannte Namen auf, ein renommierter Cartoonist ist auch dabei.

Aus der Not geborene Ideen sind ja oft nicht die schlechtesten. Das gilt auch für das Internationale Comedy Arts Festival in Moers. Wegen der Corona-Pandemie findet es nicht – wie sonst üblich – in der Enni-Eventhalle, sondern an vier verschiedenen Spielorten statt. Manche Vorstellungen sind sogar gratis.

Mit Blick auf die unsichere Corona-Lage wollte das Team um ComedyArts-Geschäftsführerin Wenke Seidel, die Künstlerische Leiterin Betti Ixkes und Sarah Dickel (Öffentlichkeitsarbeit) kein Risiko eingehen: Die Eventhalle wird dieses Jahr nicht vom ComedyArts bespielt, aber, so Weidel: „Wir kommen 2022 gern dorthin zurück.“

Das sind die vier Spielorte in diesem Jahr

Deshalb findet das ComedyArts in diesem Jahr im Jugendkulturzentrum Bollwerk 107, im Schlosshof, am Gymnasium in den Filder Benden und im Schlosspark statt. Nur die Auftritte im Bollwerk sind vor schlechtem Wetter sicher, falls die Vorstellungen an den anderen Orten wegen schlechten Wetters nicht möglich sein sollten, werde es Alternativen geben, wie Seidel sagt. Laut Ankündigung sind die vier Spielorte „Kulturinseln mitten in Moers“.

Das Programm für das Festival vom 16. bis 19. September hat die Künstlerische Leiterin Betti Ixkes zusammengestellt. Vertreten sind bekannte Namen wie Abdelkarim (Freitag, 17. September, 20.30 Uhr, Bollwerk 107) und das Improvisationstheater Springmaus (Sonntag, 19. September 19 Uhr, Gymnasium in den Filder Benden) und andere, ebenfalls viel versprechende Künstlerinnen und Künstler.

Wie zum Beispiel Liza Kos und Ingmar Stadelmann (Samstag, 18. September, 19 Uhr, Schlosshof). Kos, berichtet Betti Ixkes, ist in Moskau geboren, spricht perfekt türkisch und deutsch: „...eine integrationsbedingte Persönlichkeitsspaltung.“ Stadelmann moderiert beim Sender Rundfunk Berlin Brandenburg die wöchentliche „Abendshow“. Ixkes schätzt an ihm: „Er weiß: zwischen Haltung, Botschaft und Pointe liegt Erkenntnis.“

Eine, so Ixkes, magische Geschichte erzählen die Singer-Songwriterin Felice und Musiker Cortes Young am Samstag, 18. September, 20.30 Uhr im Bollwerk 107. Im „Little Giftshop“ verbinden beide unter anderem Jonglage, Szenen und für das kleine Stück komponierte Musik (Rock, Pop, Soul).

Es gibt noch viele andere Künstlerinnen und Künstler beim ComedyArts, darunter die Bauchsängerin(!) Sabine Murza, die Kabarettistin Katalyn Hühnerfeld und den vermutlich ersten palästinensischen Comedian Deutschlands, Amjad. Eröffnet wird das ComedyArts in diesem Jahr von Ralph Rute (Donnerstag, 16. September, 20 Uhr, Bollwerk. Der ist eigentlich ein renommierter Cartoonist, präsentiert in Moers aber das neue Format der Live-Comedy-Comic-Show.

An einem Spielort sind die Vorstellungen kostenfrei

Eintritt kosten die Vorstellungen im Bollwerk, am Gymnasium und im Schlosshof. Gratis ist dagegen alles, was das ComedyArts am Samstag und Sonntag im Schlosspark präsentiert. Dazu zählen Akrobaten aus Kenia und Italien (The Black Blues Brothers) und die Show „FeuerWer?“

Das Comedy Arts findet vom 16. – 19. September in Moers statt. Spielorte sind das Jugendkulturzentrum Bollwerk 107, der Schlosshof am Kastell, das Gymnasium in den Filder Benden und der Schlosspark.

Das Festivalticket (81,30 Euro) gibt es nur im Vorverkauf, einzelne Vorstellungen kosten ab 14,20 Euro. Ermäßigungen sind möglich. Alle Informationen gibt es auf der neu gestalteten Seite www.comedyarts.de

Karten für das ComedyArts Festival vom 16. – 19. September in Moers gibt es im NRZ-Leserladen am Königlichen Hof, bei der Stadtinformation (Kirchstraße 27) und im Netz bei ADTicket und Reservix.

