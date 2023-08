Klara Finck ist eine von drei Nachwuchs-Künstlerinnen, die bei „Comedy Beats“ in Moers auftreten.

Freizeit Comedy in Moers: Diese Newcomer treten in der Strandbar auf

Moers. Das wird chillig: In Moers treten am Bettenkamper Meer bei „Comedy Beats“ drei Nachwuchs-Künstler auf. Wo es jetzt noch Tickets gibt.

Am Freitag, 25. August, 19 Uhr bietet das Moerser Jugendkulturzentrum Bollwerk 107 in der Strandbar 1924 im Naturfreibad Bettenkamper Meer, Krefelder Straße 182 einen „Newcomer-Abend“ an.

Im neuen Bollwerk-Format „Comedy Beats“ weihen dann die drei Nachwuchstalente Niklas Siepen (Stand-up-Comedy), Viki Kubitza (Comedy) und Klara Finck (Chanson und Kabarett) die Open-Air-Bühne ein. Johannes Floehr moderiert laut Mitteilung zum zweiten Mal, und Andre Badabur am DJ-Pult liefert die Beats.

Wenige Tickets gibt es noch online unter www.bollwerk107.de und in Moers im NRZ-Leserladen, Homberger Straße 4 zu erwerben. ComedyStarts wird laut Mitteilung gefördert vom Ministerium für Kultur und Wissenschaft NRW und Soziokultur NRW. Der Abend wird mit Unterstützung vom Freundeskreis Naturfreibad Bettenkamper Meer und in Kooperation mit der Strandbar 1924 angeboten.

