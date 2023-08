„Comedy Beats“ findet in der Moerser Strandbar 1924 statt.

Verlosung „Comedy Beats“ in Moers: Hier gibt’s 5x2 Tickets zu gewinnen

Moers. Beim Newcomer-Festival „Comedy Beats“ in Moers treten junge Talente auf. Bollwerk 107 und NRZ verlosen Tickets: So kann man teilnehmen.

Zum Newcomer-Festival „Comedy Beats“ am Freitag, 25. August, 19 Uhr in der Strandbar 1924 im Naturfreibad Bettenkamper Meer, Krefelder Straße 182 verlosen Veranstalter Bollwerk 107 und die NRZ 5 X 2 Tickets. Die Nachwuchstalente Niklas Siepen (Stand-up-Comedy), Viki Kubitza (Comedy) und Klara Finck (Chanson und Kabarett) treten auf. Johannes Floehr moderiert zum zweiten Mal, und Andre Badabur am DJ-Pult liefert die Beats.

Und so geht’s: Einfach bis zum 22. August, 23 Uhr eine E-Mail mit dem Betreff „Comedy Beats“ an lok.moers@nrz.de. Wer ausgelost wird, wird von uns benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

