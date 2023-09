Comedy Arts-Festival Moers: Stars, Preise und Location

Moers. Nur noch wenige Tages, dann startet das beliebte Comedy-Festival in Moers. Hier gibt es alles Wichtige: Wer ist dabei? was kosten die Tickets?

Der Countdown läuft: In wenigen Tagen beginnt in Moers das 47. Internationale Comedy Arts-Festival. Mitte September kommen tolle Comedians in die Enni-Eventhalle.

An drei Abenden will der künstlerische Leiter Carsten Weiss unterschiedliche Stars und solche, die es werden wollen, auf die Bühne bringen. Hier kommen die wichtigsten Infos zum Festival im Überblick.

Wer ist dabei?

Am Freitag, 15. September, ab 20 Uhr treten Khalid Bounouar (Comedy), Teresa Reichl (Kabarett), Lara Ermer (Comedy), Gromic (visuelle Comedy) und Tony Bauer (Comedy) auf. Moderiert wird der Abend von Negah Amiri. Am Samstag, 16. September, ab 19 Uhr sind zu Gast: Kabaret Kalashnikov (Artistik, Humor), die Festival-Eigenproduktion „Griess & the Gang“ und ein Exklusiv-Programm von iNtrmzzo (Gesang, Humor). Moderation: Lara Ermer.

Am Sonntag, 17. September, ab 18 Uhr wartet ein weiteres Highlight auf die Comedy Arts-Fans: Wissenschafts-Comedian Konrad Stöckel präsentiert die neuesten Forschungsergebnisse, Rheinländer Ralf Senkel zeigt, warum er nicht mehr lange ein Geheimtipp ist und Mirja Boes bringt ihre Band, die „Honkey Donkeys“, mit. Die Moderation liegt bei Martin Sierp.

Gromic aus Belgien, hier ein Archivfoto von 2017, kommt am Freitagabend, 15. September zum Comedy Arts in Moers. Foto: Hendrik Schulz / WP

Wo findet das Festival statt?

Das 47. Internationale Comedy Arts-Festival findet an allen drei Veranstaltungstagen in der Enni-Eventhalle Moers, Filder Straße 142 statt. Die Halle ist barrierefrei. Schwerbehinderte, die auf eine Begleitung angewiesen sind, zahlen laut Veranstalter den vollen Eintrittspreis, die Begleitung erhält in der Regel ein kostenfreies Ticket am Einlass.

Wo gibt es Tickets und was kosten sie?

Tickets gibt es zum Beispiel im NRZ-Leserladen in Moers am Königlichen Hof, Homberger Straße 4, und in der Stadtinformation, Kirchstraße 27 a/b. Online sind Tickets über die Seite www.comedyarts zu haben. Karten können Interessierte auch telefonisch bei ADTicket unter der Hotline 069 / 90283986 bestellen.

Im Vorverkauf kostet der Festival-Freitag ab 34 Euro Eintritt pro Person. Das Jugend-Sparticket ab 17,50 Euro gilt für Schüler*innen, Studierende, Auszubildende bis einschließlich 27 Jahre sowie Moers-Pass-Inhaber*innen – begrenztes Kontingent.

Hier findet das 47. Internationale Comedy Arts-Festival statt. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Am Festival-Samstag fallen ab 41,70 Euro für das Tagesticket an, für das Jugend-Sparticket ab 21,35 Euro. Am Festival-Sonntag kostet die Tageskarte ab 38,40, das Jugend-Sparticket ab 19,70 Euro. Wer das komplette Festival erleben will, zahlt beim Entdeckerticket 89 Euro. Für Kinder bis einschließlich 10 Jahre ist der Eintritt frei, hier gibt es keine Sitzplatzgarantie (Zutritt nur mit einer erwachsenen Begleitperson).

Und sonst?

Bleibt noch die Frage zu klären, wie international das Internationale Comedy Arts-Festival diesmal ist: In den Produktionen, die am übernächsten Wochenende in Moers auf der Bühne stehen, sind die Nationalitäten Niederlande, Belgien, Frankreich und Großbritannien vertreten.

Während des Festivals werden gleich zwei Preise verliehen. Der ComedyArts Preis Moers für herausragende künstlerische Leistungen kommt von der Kulturstiftung der Sparkasse am Niederrhein, der Förderpreis für besonders innovative Aufführungen von der Neuen Rhein Zeitung (NRZ).

