Comedy Arts-Festival Moers: Spezialitäten auf dem Boulevard

Moers. Beim Comedy Arts-Festival in Moers steht der Plan für die Pausen: Was es Leckeres auf die Gabel und Interessantes auf die Ohren gibt.

Das 47. Internationale ComedyArts Festival Moers findet als „Entdecker-Festival“ vom 15. bis 17. September in der Enni-Eventhalle statt. Zu entdecken gibt es auf dem Boulevard trotz der andauernden Baustelle einiges, wie der Veranstalter jetzt mitteilt.

Für die Pausen und rund um das Festival herum sorge eine Auswahl an Essens- und Getränkeständen, unter anderem mit türkischen Spezialitäten und Meze, Currywurst und Pommes mit hauseigenen Walsdorf-Gourmet-Saucen und einem Kaffee-Kultbus dafür, dass kein Hunger beim Comedy-Marathon-Gucken aufkommt.

Aber auch für die Ohren hat das Veranstalterteam einiges zum Entdecken vorbereiten: Am Freitag spielen Florence (Gesang) und Tarek (Gitarre) auf dem Boulevard. Am Samstag dürfen sich die Besucher*innen auf Lars Kamphausen freuen, der mit seiner Gitarre für musikalische Begleitung auf dem Boulevard sorgt. Abgerundet wird das Programm am Sonntag mit den „Walking Hats“.

Zu Entdecker*innen werden die Besucher*innen zudem mittels QR-Codes, die rund um den Boulevard zu finden sind und auf Zitate, Videoclips oder Bilder aus der großen Welt der Humorkünste verweisen. Alle verlinkten Inhalte sind jugendfrei. Die Aktion „kreuz&QueR“ wird gefördert von Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW und LAG Soziokultur NRW.

Alle Infos zum Festival und zu den Tickets finden sich auf hier.

