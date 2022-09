Comedy Arts Festival Moers: Musik und Akrobatik zum Schluss

Moers. Zwei Jahre Warten standen vor dem Auftritt von „Spin!“ Aber das Warten hat sich gelohnt. Das war ein würdiger Schluss für das 46. Comedy Arts.

Nach zwei Jahren Warten drehte sich am Sonntag endlich mit „Spin!“ das neue Varieté in Moers am letzten Abend des Comedy Arts Festivals. Die 2019er Absolventenklasse zeigte wunderschöne Akrobatik-Darbietungen, die mit Musik untermalt mitten ins Herz trafen.

Da gab es Luzie Lou, die an einem Ring hängend an der Decke der Enni Eventhalle das Publikum in Staunen versetzte. Oder das Duo One Line, das sich ihre Diabolos in atemberaubender Geschwindigkeit zuspielten. Begleitet wurden die Darbietungen von einem Cellisten und einem Keyboarder, die die einzigartige Show unter Moderation des wortwitzigen Karl-Heinz Helmschrot zu einem unvergesslichen Abend machten.

Adrian und Jannis, das Duo One Line, begeisterte durch atemberaubendes Tempo. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Im Rahmen des 46. Comedy Arts wurde dem auch vom Publikum gefeierten „Kritzelkünstler“ Micha Marx der NRZ-Förderpreis verliehen.

Zufrieden mit dem ersten Festival

„Auf das Wetter und die entsprechende Absage von Flash:Moers hatten wir keinen Einfluss, konnten die Straßenkünstlerinnen und -künstler dann aber am Abend immerhin innerhalb unseres Boulevards einbinden. Im Ganzen blicke ich somit sehr zufrieden auf mein erstes Comedy Arts Festival zurück“, wird der neue künstlerische Leiter Carsten Weiss in einer Pressemitteilung zitiert.

Wer sagt denn, dass man zum Jonglieren Bälle braucht? Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Möglich wurde das Comedy Arts Festival dank der Unterstützung der Stadt Moers, des Hauptsponsors Sparkasse am Niederrhein sowie der weiteren Unterstützung durch die Enni. Und auch die vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer, die seit Jahren sehr viel Arbeit stemmen, haben dem Comedy Arts auch in diesem Jahr wieder zum Erfolg verholfen. Das 47. Internationale Comedy Arts Festival Moers findet nächstes Jahr vom 14. bis 17. September 2023 statt.

