Comedy Arts Festival Moers mit einem „Wahnsinns-Trio“

Moers. Das 46. Internationale Comedy Arts Festival findet vom 15. bis 18. September in Moers statt. Gleich zum Auftakt gibt es ein echtes Highlight.

Das Team des Internationalen Comedy Arts Festival Moers freut sich auf vieles, nicht zuletzt auf die Rückkehr in die „Festival-Heimat“, die Enni-Eventhalle, vom 15. bis 18. September und ein Special am Donnerstag, 15. September, um 20 Uhr, das es so nur beim Comedy Arts Festival Moers geben wird.

Dem neuen künstlerischen Leiter Carsten Weiss ist es gleich in seinem ersten Jahr gelungen, ein „Wahnsinns-Trio“ zu verpflichten: Anny Hartmann, Christian Ehring und HG. Butzko. Gute Gründe für den Kabarett-Abend der Spitzenklasse: Es gibt so viel zu besprechen, weil es um die zweieinhalb Jahre geht, in denen sich wegen Pandemie, Klimakrise und Kriegsnachrichten die ganze Welt fragte, wie und wie lange man den Wahnsinn noch aushalten kann. Höchste Zeit also für einen Fakten-Check, für einen Blick in Abgründe, auf Motive und Motivationen – mit Haltung und Hoffnung.

Anny Hartmann, Hoffnungsträgerin und als „pazifistische Schnellfeuerwaffe“ des politischen Kabaretts bekannt, kommt mit ihrem dann flammneuen Programm „Klima-Ballerina“ und genießt wohlverdienten Respekt von Kollegen wie Volker Pispers: „Sie vereint in ihrer Person die drei großen H des Kabaretts: Haltung, Humor, Hirn. Das sollten Sie sich angucken.“

Christian Ehring kommt zum Comedy Arts nach Moers. Foto: Henning Kaiser / picture alliance/dpa

Christian Ehring glaubt man zu kennen, ist er doch als extra3-Moderator und Welke-Sidekick in der Heute-Show häufig im Fernsehen. Mit dem Soloprogramm „Keine weiteren Fragen“ entfaltet er Spielfreude. HG. Butzko, logisch statt ideologisch denkender Bedenkenträger und Hirnschrittmacher, liefert eine Mischung aus Infotainment und pointierter Nachdenklichkeit.

Tickets (ab 29 Euro): bei ADticket, Reservix, telefonisch und vor Ort im NRZ-Leserladen Moers, Homberger Straße 4 sowie der Stadtinformation.

