Comedy Arts-Festival Moers: Diese Künstler sind 2023 dabei

Giovanni Malaponti (Vorstandsvorsitzender des Hauptsponsors Sparkasse an Niederrhein), Wenke Seidel (Geschäftsführerin des Comedy Arts-Festival), Carsten Weiss (Künstlerischer Leiter) und Kulturdezernent Wolfgang Thoenes (von links) freuen sich aufs Festival in Moers.

Moers. Im September 2023 startet die 47. Auflage des Moerser Comedy Arts-Festivals. Wie die Veranstalter verstärkt jüngeres Publikum ansprechen wollen.

Auf einen bunten Mix aus Kleinkunst, Kabarett, Artistik, Musik, Quatsch und Comedy dürfen sich Fans des Internationalen Comedy Arts-Festivals Moers wieder freuen. Zum 47. Mal steigt das dreitägige Event Mitte September, und es kommt mit einem neuen Konzept daher. Drei Tage, drei unterschiedliche Künstler- und Zielgruppen. Das Comedy Arts wird zum Entdecker-Festival, so die Organisatoren.

So ist der Freitag (Fresh Friday) neuen Talenten gewidmet. Der Samstag bringt herrlich Konfuses, Wirrwarr und Virtuoses, und am Sonntagabend steigen medienbekannte Publikumsmagnete auf die Bühne der Enni-Event-Halle. Nach dem Festival 2022 sei man in Klausur gegangen, berichtet Carsten Weiss als Künstlerischer Leiter bei der Programmvorstellung im Bollwerk 107. Man wolle unter anderem mehr junge Leute für das Genre Comedy-Kabarett begeistern. Und man wolle den Blick auch auf das Besondere lenken.

Veranstalter wollen jüngeres Publikum während Moerser Comedy Arts-Festival ansprechen

„Wir haben bereits im Vorfeld mit Aktionen an Schulen, mit einem Comedy-Talk und einem Auftritt junger Talente im Bollwerk im April verstärkt die Jüngeren auf das Thema aufmerksam gemacht.“ Dies gehöre auch zu dem Konzept, das man dem Land für einen Antrag auf Fördermittel vorgelegt habe. „Straßencomedy wird es beim Festival diesmal nicht geben. Aber im Rahmen dieses Konzeptes sind verschiedene Aktionen und Events als Module über das ganze Jahr hindurch in der Stadt geplant“, erklärt der Künstlerische Leiter.

Für den Fresh-Friday gewann man den etablierten Khalid Bounouar als Paten und auch Spieler des Abends. Nachwuchstalent Lara Ermer bringt ihr Debut-Programm mit und beleuchte den Alltag ganz neu. Wortgewandt und provokant kommt die bayerische Kabarettistin Teresa Reichl mit „Obacht, i kann wos“, indem sie viele Fragen stellt, aber keine Antworten hat. Trotz seiner Schwerstbehinderung nicht zu bremsen: der Duisburger Tony Bauer mit seinen selbstironischen Stand-ups, ebenfalls als Newcomer dabei.

Moerser Comedy Arts: Quartett „iNtrmzzo“ ist wieder mit dabei

Wirrwarr und Virtuoses bietet der Samstag den Besuchern. Robert Griess aus Köln (Programm: Schlachtplatte) und Carsten Weiss erschaffen erstmals eine Festival-Produktion: Bei „Rambazamba – eine CrossO(u)verTüre“ mit Griess & The Gang dürfen sich die Zuschauer auf einiges gefasst machen. Da werden Kevin Künast zum Hamlet und Christian Lindner zum Mephisto. Nicht zu vergessen, das wilde WirrWarr-Varieté des Kabaretts Kalashnikov, das einen Mix aus Artistik, Show und Witz präsentieren wird. Zum Abschluss noch das verrückte Quartett „iNtrmzzo“, das bereits bei Comedy Arts 2010 stehende Ovationen erntete.

Comedienne Mirja Boes kommt auch zum Comedy Arts-Festival nach Moers. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Für Sonntag, dem Familien- und Promi-Tag, konnten Konrad Stöckel mit „Wenn’s stinkt und kracht, ist’s Wissenschaft“ sowie Mirja Boes und ihre Band Honkey Donkeys gewonnen werden. Stöckel: Schwerkraft überwinden mit vollem Körpereinsatz und den Kitteltaschen voll Konfetti. Boes Programm: „Heute Hü und morgen auch!“ Sie bringt noch einen Überraschungsgast mit. Moderator und auch Spieler auf der Bühne: Martin Sierp, der „unfürchterliche Fürst der Finsternis“. Carsten Weiss dankte den Sponsoren des Festivals wie der Sparkasse am Niederrhein, Enni, der Neuen Rhein Zeitung sowie der Stadt Moers, die treu zum Comedy Arts-Festival stünden. Auf dem „aufgehübschten“ Vorplatz der Enni-Eventhalle gebe es zusätzlich zu Essen und Trinken einen Boulevard mit QR-Codes, die auf Zitate, Videos oder Bilder aus der Welt der Humorkünste hinweisen.

Infos rund um das Moerser Comedy Arts-Festival

Das Festival steigt am Freitag, 15. September (ab 20 Uhr), Samstag, 16. September (19 Uhr) und am Sonntag ab 18 Uhr. Einlass ist eine Stunde früher. Karten zu moderat gestiegenen Preisen, wie Carsten Weiss sagt, gibt es unter anderem bei der Stadtinformation an der Kirchstraße und im NRZ-Leserladen am Kö. Neben Tageskarten zu 34 bis 38,40 Euro sowie dem Dreitage-Entdecker-Ticket zu 89 Euro gibt es auch deutlich ermäßigte Jugend-Spartickets für Schüler, Studenten, Auszubildende und Moers-Pass-Besitzer. Online-Tickets: www.comedyarts.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland