Comedy Arts-Festival Moers: Das sind die neuen an der Spitze

Neue Spitze für das Comedy Arts-Festival: Staffelstabübergabe der Künstlerischen Leitung von Carsten Weiss an Caroline Peiter und Stefan Basso.

Moers. Erstmalig übernimmt mit Caroline Peiter und Stefan Basso ein Team die künstlerische Leitung des Comedy Arts-Festivals. Sie haben einiges geplant.

Nun ist es offiziell - Am letzten Festivaltag der 47. Ausgabe des Comedy Arts-Festivals übernahmen Caroline Peiter und Stefan Basso den Staffelstab vom bisherigen künstlerischen Leiter Carsten Weiss erstmalig als Team. Die geteilte Leitung stellt ein Novum in der Geschichte des Comedy Arts-Festivals dar.

Die neuen künstlerischen Leiter konnten sich bereits rund um das Festival etablieren

„Wir stellen das ganze jetzt auf breitere Beine“, erklärt Wenke Seidel, die das Humorfestival seit 20 Jahren als Geschäftsführerin begleitet. Nach intensiver Beratung im Anschluss an den Bewerbungsprozess um die Position der künstlerischen Leitung, wählte die Geschäftsführung gemeinsam mit dem Vorstand des VFJK e.V., der Träger und Veranstalter des Festivals ist, Peiter und Basso aus, die nun als Leitungs-Duo fungieren sollen. „Das ist uns wichtig, dass nicht ein Sonnenkönig organisiert“, hebt auch Stefan Basso die Bedeutung der Doppelspitze hervor.

Mit der Organisation der „Comedy Arts Specials“, in deren Rahmen über das gesamte Jahr verteilt große Namen der Comedy-Szene wie Tahnee, Sebastian Puffpaff oder Torsten Sträter nach Moers geholt werden, hat sich der neue künstlerische Leiter in den vergangenen Jahren bereits rund um das Festival etabliert.

Eines der Ziele der neuen Spitze des Comedy Arts-Festivals: Die Vielfalt fördern

Auch Caroline Peiter betritt in ihrer neuen Funktion beim Comedy Arts nicht gänzlich Neuland: Seit Mai dieses Jahres ist sie Teil des Festival-Teams und leitet das Projekt „ComedyStarts“. Die neue Sparte des Festivals soll junge Künstlerinnen und Künstler fördern, ihnen eine Bühne bieten sowie künftige Publikumsgruppen zum Beispiel durch Aktionen in Schulen erschließen. Neben diesen Zielen soll sich das Festival durch „ComedyStarts“ in puncto Diversität ebenfalls weiterentwickeln.

Ihre Erfahrungen möchte das neue Leitungsteam in die Gestaltung der kommenden Festivaljahre einbringen. „Die Vielfalt fördern, das ist unser Ziel“, hebt Basso hervor. Die Erschließung jüngerer Zielgruppen bleibe indessen weiterhin ein wichtiger Pfeiler der Arbeit der künstlerischen Leitung. Darüber hinaus betont Caroline Peiter die Bedeutung von Partizipation im Kontext des Comedy Arts-Festivals. „Es geht uns auch um Horizonterweiterung und darum, dass junge Menschen ihre Perspektiven einbringen“, so die Moerserin.

Das neue Leitungs-Duo des Comedy Arts-Festival sieht neue Möglichkeiten für das Humorfestival

Mit Blick auf die angekündigte Beendigung der mehrjährigen Bauarbeiten am Parkplatz vor dem Solimare und der Enni Eventhalle im Frühjahr 2024 sieht das Leitungs-Duo neue Möglichkeiten für das Humorfestival. „Wenn die Baustelle weg ist, wollen wir den Boulevard wieder stärker erschließen, unter anderem mit Walking Acts“, erklärt das Team. Zudem wolle man mit Comedy Arts über Moers hinaus in die Region strahlen, um ein weiteres Ziel Peiters und Bassos zu nennen.

„Es bleibt Dynamik drinnen“, gesteht Carsten Weiss, Vorgänger von Caroline Peiter und Stefan Basso auf der Position der künstlerischen Leitung. Er freue sich, dass die Leitung in gute Hände gehe. „Die beiden werden sich sicherlich hervorragend ergänzen“, so Weiss. „Und wir freuen uns, dass wir da anknüpfen dürfen“, ergänzt Basso.

Der Staffelstab wird nun von vier Händen getragen. Auf die Impulse und Neuerungen des künstlerischen Leitungs-Duos im Rahmen des ältesten Comedy- und Humorfestivals Deutschlands können das Publikum sowie Künstlerinnen und Künstler gespannt sein. Caroline Peiter und Stefan Basso starten mit Vorfreude in die Organisation des Comedy Arts-Festivals: „Wir beide freuen uns total auf die Herausforderung!“.

