David Werker macht Spaß: Am Mittwoch beim NRZ-Treff in Moers.

Comedy Arts Festival Comedian David Werker kommt zum NRZ-Treff in Moers

Comedian David Werker kommt am Mittwoch zum NRZ-Treff ins Medienhaus Moers. Wer dabei sein möchte, sollte jetzt schnell eine E-Mail schreiben.

Moers. David Werker ist am kommenden Sonntag einer der Stars beim Comedy Arts Festival in der Enni-Eventhalle. Wer den Comedian vorab erleben und kennenlernen möchte, sollte jetzt schnell eine E-Mail schreiben: lok.moers@nrz.de. Werker ist am Mittwoch, 18.30 Uhr, Gast beim NRZ-Treff im Medienhaus Moers, Homberger Straße 4.

Dort wird er eine Kostprobe seiner Comedy-Kunst geben und im Gespräch mit Matthias Alfringhaus (NRZ) über sein Leben in der Coronakrise sprechen. Die NRZ und das Comedy Arts verlosen 5 x 2 coronakonforme Tickets. Also: Schnell eine E-Mail schreiben, Betreff: David Werker. Die ersten fünf sind beim NRZ-Treff dabei und werden von uns bis Dienstag, 16 Uhr benachrichtigt.