Am Niederrhein. Der Comedian Christian Pape wirbt mit einer Touristen-Broschüre für die „Faszination Niederrhein“. Kamp-Lintfort kommt auch drin vor.

Comedian Christian Pape: So faszinierend ist der Niederrhein

„Faszination Niederrhein“: So lautet der Titel der neuen Broschüre für den Niederrhein Tourismus. Auf über 80 Seiten hält die Broschüre alles Wissenswerte für einen Besuch zwischen Rhein und Maas bereit.

Von A wie Alte Mühle bis Z wie Zauber der Natur gibt es wertvolle Tipps für Eindrücke und Erlebnisse am Niederrhein. Erhältlich ist die kostenlose Broschüre ab sofort beim Niederrhein Tourismus in Viersen, Telefon 02162/817903, oder unter www.niederrhein-tourismus.de.

Das Titelbild ziert der neue Niederrhein-Botschafter Christian Pape. Der Comedian stellt in seinem Videoblog „NIEDERRHEINspaziert“ Lieblingsorte und Menschen vor und vermittelt mit viel Humor das Lebensgefühl Niederrhein. In der Broschüre Faszination Niederrhein gibt er im Interview Antwort auf Fragen wie „Trugen Deine Ur-Ahnen noch Rüstung?“ oder „Warum hast Du Dich mit einem Eishockeyschläger bewaffnet?“

Die Landesgartenschau in Kamp-Lintfort wird umfassend vorgestellt

Umfassend vorgestellt wird auch die Landesgartenschau Kamp-Lintfort, die vom 17. April bis 11. Oktober 2020 Besuchermagnet für die Gäste am Niederrhein sein wird. Ausführlich wird über Knotenpunktsystem für Radfahrer berichtet, das die Touren am Niederrhein noch leichter machen soll. Wanderwege sind ebenso ein Thema wie Paddeltouren auf der Niers, und in der Lektüre erfährt man auch, warum der Niederrhein ein Dorado für Reitsportler ist. Unter der Überschrift „Kultur in der Natur“ wird die heimische Museumslandschaft vorgestellt, und dass „Einfach mal abhängen“durchaus ein guter Tipp sein kann, macht die Rubrik „Wellness für Genießer“ deutlich.

Die Broschüre Faszination Niederrhein kann man einfach kostenlos anfordern und mal darin blättern. Niederrhein-Motto „So gut. So weit.“

Den Niederrhein als Urlaubsregion bekannt zu machen und die Region gemeinsam präsentieren: Das sind die Ziele der Kreise Wesel, Heinsberg, Kleve und Viersen. Sie haben sich zur Niederrhein Tourismus GmbH zusammengeschlossen.