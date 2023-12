Polizei „Coffee with a Cop“ in Moers: Selfies mit dem Innenminister

Moers NRW-Innenminister Herbert Reul stellte sich mit der Polizei in Moers Fragen der Bürger. Warum auch ein Feuerwehrmann das Gespräch suchte.

Locker eine Stunde braucht NRW-Innenminister Herbert Reul, um seinen inzwischen kalt gewordenen Latte Macchiato in der Moerser City auszutrinken. Hier ein Selfie mit der Polizeibeamtin, da ein Selfie mit einem Moerser Bürger und dazwischen nicht immer leichte Kost: „Coffee with a Cop“ – „Kaffee mit einem Polizisten“ heißt das aus den USA adaptierte Format, mit dem das NRW-Innenministerium durch das Land tourt, um Bürger und Polizei auf der Straße ins Gespräch zu bringen.

„Sie machen Ihren Job richtig gut, Sie stehen immer hinter uns Kollegen“, begrüßt eine Polizistin in Zivil ihren obersten Dienstherrn. Die Moerserin, die bei der IT-Leitstelle der Polizei in Duisburg arbeitet, ist extra an ihrem freien Tag zum Neumarkt gekommen, um das Lob loszuwerden.

Worüber die Leute reden

Was Bürger dem Innenminister bei einem Kaffee in der Fußgängerzone so erzählen? „Alles“, sagt Reul. „Kleine persönliche Geschichten, Dinge, die vielleicht schief gelaufen sind, kritische Hinweise, diese Grundelemente sind immer dabei.“ Genauso wie häufig auch ein Dankeschön. „Aber es gibt auch Baustellen, wo man vielleicht nicht sofort weiter weiß.“

Ein Foto mit dem Minister: Maria Aymanns, Innenminister Herbert Reul, und Uwe Valenta. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Genau mit einer solchen Baustelle ist ein 37-jähriger Feuerwehrmann an diesem Tag extra aus dem Kreis Borken angereist. Er will mit dem Innenminister über ein mögliches späteres Rentenalter für Feuerwehrleute zu diskutieren. Er hofft, dass seine Argumente gegen diesen Plan in einem direkten Gespräch mit Reul besser ankommen. Fast eine Viertelstunde lang reden die beiden, tauschen Meinungen aus. Am Ende sagt der Innenminister: „Ich bin für eine Zwischenlösung offen.“ Außerdem fange die Beratung zu dem Thema erst jetzt an, letzlich entscheide das Parlament. „Ich finde gut, dass er zugehört hat“, sagt der 37-Jährige.

Ein wichtiges Format

Auch Bürgermeister Christoph Fleischhauer und Landrat Ingo Brohl, oberster Chef der Polizei im Kreis Wesel, sind auf einen Kaffee zum Neumarkt gekommen. Er halte das Format für „gut und wichtig“ in Zeiten, in denen die Gesellschaft „dünner“ werde, sagt der Landrat.

Für den Innenminister war der Besuch in Moers noch lange nicht der letzte öffentliche Auftritt vor dem Fest. Seine letzten drei Termine habe er an Heiligabend, sagt Reul. Dann besuche er traditionell drei Polizeidienststellen im Land. Gut möglich, dass er da auch einen Kaffee bekommt...

