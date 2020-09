Claudia Basener ist Stadtradel-Star 2020 in Neukirchen-Vluyn

Neukirchen-Vluyn. Claudia Basener ist Stadtradel-Star 2020 und damit „Gesicht“ der Aktion in Neukirchen-Vluyn. Die Stadt verlost Gutscheine unter den Teilnehmern.

Der Countdown läuft: Am Sonntag, 13. September, beginnt das dreiwöchige Stadtradeln im Kreis Wesel. Am Freitag stellte Neukirchen-Vluyns Bürgermeister Harald Lenßen gemeinsam mit Klimaschutzmanager Stephan Baur den Stadtradel-Star 2020 vor. Eingeladen waren auch Vertreter der Lokalpolitik.

„Stadtradeln regt an, die üblichen Gewohnheiten über Bord zu werfen“, fasste Bürgermeister Lenßen die Aktion zusammen, die mehr Gesundheit für Radler und weniger CO2-Ausstoß durch weniger Autoverkehr und damit Klimaschutz zum Ziel hat. Symbolisch steckte er die gelbe Stadtradel-Blüte an sein Rad, mit dem er die nächsten drei Wochen verstärkt fahren will. Neukirchen-Vluyn beteiligt sich bereits zum fünften Mal an der Aktion. Seit Beginn im Jahr 2016 unterstützt die Volksbank Niederrhein das Stadtradeln, wofür sich Lenßen ausdrücklich bedankte.

Als „das Gesicht des Stadtradelns in Neukirchen-Vluyn“ stellte Lenßen den diesjährigen Stadtradel-Star Claudia Basener, stellvertretende Redaktionsleiterin des Stadt-Panoramas, vor. Jedes Jahr ist eine prominente Person Star der Aktion und schreibt auf www.stadtradeln.de/neukirchen-vluyn einen Blog über die drei Wochen mit dem Rad. Symbolisch überreichte Basener Klimaschutzmanager Stephan Baur ihren Autoschlüssel. „Ich mag die Aktion, ich mag meine Stadt und ich mag Herausforderungen“, erklärte Basener, warum sie nicht lange über die Frage nachdenken musste, ob sie Stadtradel-Star sein möchte. Seit Beginn der Aktion in Neukirchen-Vluyn ist sie jedes Jahr dabei und hat mit den „Strammen Waden“ auch ein eigenes Team gegründet.

Wer sich für die Aktion anmeldet, kann dem Team beitreten – oder natürlich einer der anderen offenen Gruppen. Ein Team sind immer mindestens zwei Personen. „Die Grenzen verschieben und Bequemlichkeit besiegen“, lautet dabei Baseners Motto. Um möglichst vorne mit dabei zu sein in der Wertung der Kommunen, sind viele Beine gefragt, die mitradeln. Erstmals ist die Zahl der Teilnehmenden maßgeblich für die Wertung anstelle der Gesamtzahl der geradelten Kilometer. „Wir peilen die 1000er-Marke an“, zeigte sich Bürgermeister Lenßen selbstbewusst.

Als kleinen Anreiz verlost die Stadt unter allen Teilnehmer 50 Gutscheine à 10 Euro. „Sie können bei gelisteten Händlern des lokalen Einzelhandels für nachhaltige Produkte eingelöst werden. Hiermit wollen wir insbesondere den lokalen Einzelhandel unterstützen“, so Lenßen.