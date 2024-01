City-Trödelmarkt in Moers: Das sind die Termine für 2024

Der City-Trödelmarkt in Moers lockt üblicherweise zahlreiche Besucherinnen und Besucher in die Fußgängerzone.

Moers Der City-Trödel lockt mehrmals im Jahr etliche Besucher in die Moerser Innenstadt. Nun gibt der Veranstalter MoersMarketing die Daten bekannt.

Stöbern, entdecken, Schnäppchen machen: Am Sonntag, 17. März, lockt der erste Moerser City-Trödel im Jahr 2024 von 11 bis 17 Uhr Schnäppchenjäger jeden Alters in die Innenstadt. An über 200 Ständen finden Besucherinnen und Besucher ein umfangreiches Angebot an Kleidung, Schmuck, Spielzeug, Porzellan, Schallplatten, Bildern, Dekoration und vieles mehr – gut erhaltene Secondhand-Sachen von privaten Anbieterinnen und Anbieter zu kleinen Preisen.

„Der Moerser City-Trödel bietet nicht nur die ideale Gelegenheit, die eine oder andere Rarität zu erstehen, sondern auch einen willkommenen Anlass, die Innenstadt mit unserer heimischen Gastronomie zu besuchen“, wird Michael Kersting, Geschäftsführer von Moers Marketing, in einer Mitteilung zitiert. Der Trödelmarkt erstreckt sich von den Hauptstraßen der Altstadt (Neu- und Steinstraße sowie Teilbereiche der Haag-, Meer- und Kirchstraße), bis hin zum Königlichen Hof.

Trödelmarkt in der Moerser Innenstadt: Das sind die Termine 2024

Wer sich mit einem eigenen Stand beim ersten City-Trödel bewerben möchte, hat dazu ab kommenden Montag, den 15. Januar, über das Online-Formular auf der Website von Moers Marketing (www.moers-marketing.de) die Möglichkeit. Die Bewerbungsfrist endet am Freitag, 26. Januar. Moers Marketing bittet darum, Bewerbungen auf postalischem Wege nur in Ausnahmefällen zu versenden (Moers Marketing GmbH, Kirchstraße 27 a/b, 47441 Moers). In jedem Fall darin enthalten sein, sollten Anschrift und Rufnummer. Die Standgebühr für einen der 3x3-Meter großen Stände beträgt 30 Euro, die Zusage erhalten alle Teilnehmenden nach dem Ende der Bewerbungsphase. Herzlich zur Teilnahme eingeladen, sind wieder Vereine aus Moers und Umgebung. Aus allen teilnehmenden Vereinen lost Moers Marketing pro Veranstaltung insgesamt fünf Vereine aus, deren Mitglieder ihre Trödelsachen kostenlos anbieten dürfen.

Der Moerser City-Trödel am 17. März ist der erste von jährlich insgesamt vier sonntäglichen Trödelmärkten in der Innenstadt. Weitere Termine in diesem Jahr: 26. Mai, 21. Juli und 22. September – immer von 11 bis 17 Uhr. Weitere Informationen auf www.moers-marketing.de oder telefonisch unter 02841-8822614.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland