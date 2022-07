City-Trödelmarkt in Moers: Das sind die nächsten Termine

Moers. Am kommenden Sonntag darf in der Moerser City wieder „getrödelt“ werden. Und das Moers Marketing hat noch weitere Termine auf dem Schirm.

Am kommenden Sonntag, 17. Juli findet der zweite City-Trödel des Jahres in Moers statt. Besucherinnen und Besucher dürfen sich wieder auf schöne und ausgefallene Trödelartikel freuen.

„Getrödelt“ wird bei voraussichtlich sommerlichem Wetter in der Zeit von 11 bis 17.30 Uhr. Die Trödelstände finden sich verteilt in der gesamten Innenstadt, der Stein- und Neustraße sowie den Nebenstraßen Kirch-, Meer- und Haagstraße. Für das leibliche Wohl ist wie immer am Altmarkt, Neumarkt, in der Steinstraße sowie am Pumpeneck in der Neustraße mit verschiedenen Imbissständen gesorgt.

Der letzte City-Trödelmarkt des Jahres wird im Herbst, am 18. September stattfinden. Die entsprechende Bewerbungsfrist beginnt ab Montag, 18. Juli und läuft bis einschließlich 31. Juli. Alle interessierten Trödlerinnen und Trödler können sich nur in dieser Zeit bewerben und zwar am besten mit dem Onlineformular, welches während der Bewerbungsfrist unter www.moers-stadtportal.de auf der Startseite bereitsteht.

In Ausnahmefällen kann man sich natürlich auch schriftlich bei der MoersMarketing GmbH, z. H. S. Opgen-Rhein, Kirchstr. 27 a/b, 47441 Moers bewerben. Die Vergabe der Plätze erfolgt im Losverfahren. Der Preis für einen Trödelmarktplatz (Standardgröße 3 Meter) beträgt 30 Euro. Weiterhin bleibt auch die bewährte Quotenregelung für die Teilnehmer:innen bestehen, das heiß dass 75 Prozent der Standflächen für Moerserinnen und Moerser reserviert sind und 25 Prozent für auswärtige Gäste zur Verfügung stehen.

So viele Plätze bekommen gemeinnützige Vereine aus Moers

Ebenfalls über das Online-Formular und über den Postweg können sich gemeinnützige Vereine aus Moers für den City-Trödelmarkt in der Moerser Innenstadt bewerben. Es sind pro Veranstaltung je fünf Standplätze kostenfrei für Vereine reserviert, die unter den Bewerbervereinen bei mehr als fünf Bewerbungen im Losverfahren zugeteilt werden.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland