City-Sanierung Moers: Einwohner können neues Pflaster testen

In der Moerser Innenstadt wird – nach der Kanalsanierung – neues Pflaster verlegt – nur welches?

Moers. Welches Pflaster wird nach der Kanalsanierung in der Moerser City verlegt? Muster liegen bald aus. So können Einwohner ihre Meinung sagen.

Die Planungen für die Umgestaltung der Innenstadt in Moers werden langsam konkreter. Förmlich greifbar – oder auch begehbar - wird jetzt die künftige Oberfläche, wie die Pressestelle mitteilt.

Dazu stellt die Stadt Moers ab Montag, 14. August, rund zwei Wochen lang Musterkästen mit verschiedenen Pflastersteinen in der Neustraße 29 – 31 aus. Außerdem ist das alte, aber jetzt ‚barrierefrei‘ verlegte Altstadtpflaster zu sehen, das in einigen Bereichen wiederverwendet werden soll. Zum Start stehen an diesem Tag Fachleute aus der Verwaltung und von den Planungsbüros für Erläuterungen und Fragen zur Verfügung.

Weitere Termine sind die Montage 21. und 28. August, jeweils von 17 bis 19 Uhr. Bis Ende August können alle zu diesem Thema online ihre Meinung hinterlassen und somit zur Entscheidungsfindung beitragen: Hier geht es zum städtischen Portal Bürgerbeteiligungen.

Bis die neue Oberfläche in der Moerser City flächendeckend verlegt werden kann, dürfte aber noch viel Zeit vergehen. Zunächst einmal steht die Sanierung der maroden Kanäle im Mittelpunkt der Arbeiten.

