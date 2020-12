Kader Cetin hat am Freitag seinen City-Frischmarkt in Moers eröffnet.

Einzelhandel City-Frischmarkt an Homberger Straße in Moers hat eröffnet

Am Freitag hat der neue City-Frischmarkt in Moers eröffnet. Der Zuspruch ist groß. Der Inhaber konnte nicht alle Kunden gleichzeitig einlassen.

Der lang ersehnte City-Frischmarkt an der Homberger Straße 70a, ganz in der Nähe des Horten-Kreisels, hat am Freitag eröffnet. So viele Kunden kamen gleich zum Start am Mittag, dass Inhaber Kadir Cetin gar nicht alle gleichzeitig hineinlassen konnte.

Seinen ersten Kassenbon machte Cetin mit einer Kundin, die Fleisch, Obst und Gemüse kaufte. Mit ihm waren am Starttag zehn Leute im Einsatz, „auch Freunde und Familie helfen. Wir sind gut beschäftigt und müssen ständig Ware nachlegen.“

Etwa 400 Quadratmeter Verkaufsfläche hat der Supermarkt, rund 6000 Artikel, schätzt Kadir Cetin, hat er im Sortiment, es gibt eine Bedien-Theke für Fleisch, außerdem Gemüse und Obst unverpackt. Einen Satz habe er von den Kunden immer wieder zu hören bekommen: „Gut, dass es hier sowas wieder gibt.“

Der City-Frischmarkt hat montags bis samstags von 8.30 bis 20 Uhr geöffnet.