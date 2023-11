Christoph Landscheidt führt Städte- und Gemeindebund NRW

Düsseldorf/Kamp-Lintfort. Kamp-Lintforts Bürgermeister ist neuer Präsident des Städte- und Gemeindebundes NRW. Was Christoph Landscheidt sich für seine Amtszeit vornimmt.

Kamp-Lintforts Bürgermeister Christoph Landscheidt ist neuer Präsident des Städte- und Gemeindebundes Nordrhein-Westfalen (StGB NRW). Das Präsidium wählte Landscheidt in seiner Sitzung am heutigen Donnerstag zum Nachfolger von Eckhard Ruthemeyer. Der Bürgermeister von Soest wurde zum neuen Vize-Präsidenten gewählt.

„Für das parteiübergreifende Vertrauen der Städte und Gemeinden bin ich dankbar und nehme es als Ansporn und Verpflichtung gleichermaßen“, sagte Landscheidt nach seiner Wahl im Rahmen einer Präsidiumssitzung des kommunalen Spitzenverbandes im Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen. „Die aktuellen Herausforderungen sind gewaltig, die Ballung der Krisen fordert die Städte und Gemeinden aufs Äußerste“, so Landscheidt. „Ich will mich mit all meiner Kraft dafür einsetzen, den Interessen der Kommunen bei Bund und Land Geltung zu verschaffen.“

Leitmotiv stellt für Landscheidt die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung dar. „Das Vertrauen in Staat und Demokratie ist brüchig geworden. Umso dringender benötigen wir handlungsfähige Städte und Gemeinden“, betonte der neue Präsident. „Sie sind die Orte, an denen die Menschen erleben, ob sie sich auf den Staat verlassen können. Dafür brauchen wir zwingend eine auskömmliche finanzielle Grundausstattung und mehr Gestaltungsfreiheit anstatt zusätzlicher bürokratischer Vorgaben.“

Landscheidt ist seit 1999 Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort und wurde 2020 zum vierten Mal im Amt bestätigt. Dem StGB NRW-Präsidium gehört er seit dem Jahr 2000 an, 2021 wurde er zum 1. Vize-Präsidenten gewählt. Seit 2020 ist Landscheidt zudem Vizepräsident des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB). Im Nebenamt ist der 64-Jährige als Professor für Wirtschaftsrecht sowie Sparkassenrecht an der Hochschule für Finanzwirtschaft und Management in Bonn tätig.

Zur 2. Vizepräsidentin wurde erneut Alexandra Gauß (Grüne), Bürgermeisterin der Gemeinde Windeck gewählt. Das Präsidium bestätigte zudem die weiteren Vize-Präsidentinnen und -präsidenten in ihren Ämtern. Einstimmig gewählt wurden Kai Abruszat (FDP), Bürgermeister der Stadt Stemwede, Michael Dreier (CDU), Bürgermeister der Stadt Paderborn, Elke Kappen (SPD), Bürgermeisterin der Stadt Kamen, Klaus-Viktor Kleerbaum (CDU), Stadtverordneter der Stadt Dülmen, sowie Beate Schirrmeister-Heinen (Grüne), stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Rat der Stadt Erkelenz.

