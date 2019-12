Choract aus Neukirchen-Vluyn feiert sein Jubiläum

Voll war es am Sonntag in der evangelischen Dorfkirche in Vluyn. Lange, bevor das Konzert von Choract losging, nahm der Besucherstrom kaum ein Ende. Das Jubiläumskonzert zum zehnjährigen Bestehen des Chores wollte sich niemand entgehen lassen.

Dann betraten die 22 Sänger und Dirigentin Claudia Naujoks die Kirche und legten direkt mit dem ersten Lied los. „Halleluja“ von Leonard Cohen erklang. Weiter ging es mit dem Stück „Dirait-on“. Die Frauen fingen mit zarten Stimmen zu leiser Pianomusik an zu singen, dann übernahmen die Männer die musikalische Führung, bis schließlich alle gemeinsam gesungen haben.

Langjährige Zuhörer werden es gemerkt haben: Der Chor sang am Sonntagabend ausschließlich Stücke, die er schon einmal präsentiert hat. „Music in you“, „Spirit of places“ oder The night that Christ was born“ – waren nur einige Konzerttitel, die Erinnerungen an festliche, fröhliche, humorvolle, träumerische und besinnliche Chorkonzerte wachriefen. Nach zehn Jahren, in denen Choract nun schon gemeinsam singt, erklangen im Jubiläumskonzert viele der Lieblingslieder aus den Sommer-, Herbst- und Weihnachtskonzerten erneut. „Wir wollten einen Querschnitt unseres großen Notenrepertoires zeigen“, erklärte Sängerin.

Nach dem Schlusston herrschte ein paar Sekunden Stille, dann brandete Jubel auf

Auch Traditionen wurden gepflegt: So wurde am Ausgang um eine Spende für Avega, einer Organisation, die Witwen und Waisen in Ruanda unterstützt, gebeten. „Es ist auch eine Tradition, dass wir in eine volle Kirche schauen können. Wir sind überwältigt“, sagte ein Chormitglied.

Es waren überwiegend ruhige, besinnliche Stücke und Balladen, die das Programm dominierten. „Fix you“ von Coldplay hat der Chor zum Beispiel in einer mehrstimmigen, fast ein bisschen zerbrechlich klingenden Version, gesungen. Nach dem Schlusston herrschte ein paar Sekunden Stille in der Kirche, dann wurde kräftig applaudiert. Passend zum Weihnachtsfest durften Wiegenlieder, wie „The Seal Lullaby“, das Schlaflied für eine Robbe, nicht fehlen.

Die Popnummer „So soll es bleiben“ präsentierten die Sänger hingegen in einer flotten A-Cappella-Version. Eine Stimme sang den Text, die anderen gaben mit Beats die Begleitung vor. Und ja, beim Blick in die volle Kirche und in die begeisterten Gesichter der Besucher, hätte der Text wohl nicht besser passen können: „So soll es sein, so kann es bleiben, alles passt perfekt zusammen.“