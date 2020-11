Ein Forscherteam um Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Charité, attestiert dem Schnelltest einer Moerser Firma hervorragende Qualität.

Corona Charité: Schnelltest aus Moers unter Top 3 in Deutschland

Moers. Bei der Untersuchung der Zuverlässigkeit von Schnelltest durch ein Forscherteam von Christian Drosten landet der Test aus Moers unter den Top 3.

Corona-Schnelltests gelten in der Pandemie als große Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Doch wie zuverlässig sind diese Tests wirklich? Um das zu ermitteln, hat ein Forscherteam der Berliner Charité um den Virologen Professor Christian Drosten jetzt mehrere Corona-Schnelltests genau untersucht. Das Ergebnis: Der Corona-Schnelltest der Moerser Firma „nal von minden“ erwies sich mit einer Spezifität von 99,26 Prozent als besonders zuverlässig.

Die Spreu vom Weizen trennen – das sei bei Corona-Schnelltests jetzt wichtiger denn je, schreibt „nal von Minden“ in einer Pressemitteilung. Denn immer mehr Hersteller bringen Antigentests auf den Markt. Inzwischen sind über 150 Schnelltests in Deutschland zugelassen. Doch nur wenn die Schnelltests zuverlässige Ergebnisse liefern, erfüllen sie ihren Sinn und Zweck, so das Unternehmen: Mit dem Corona-Virus infizierte Menschen sollen schnell ermittelt und andere dadurch besser geschützt werden.

Der Test aus Moers ist bereits im Einsatz

Daher habe ein Team der Berliner Charité um Drosten jetzt mehrere Corona-Schnelltests genau untersucht. Darunter auch den „Nadal Covid-19 Ag Schnelltest“ von der Carl-Zeiss-Straße in Moers, der während der Corona-Pandemie bereits millionenfach in Deutschland und anderen europäischen Ländern zum Einsatz kam.

Die Forscher der Charité überprüften sowohl die Spezifität als auch die Sensitivität des Tests. Die Spezifität gibt Auskunft darüber, ob alle gesunden, getesteten Menschen auch als Gesunde erkannt werden. Die Sensitivität zeigt an, ob alle Kranken auch als Kranke erkannt werden. Die Spezifität habe beim Nadal Covid-19 Ag Schnelltest bei 99,26 Prozent gelegen, berichtet das Unternehmen.

Auch in puncto Sensitivität habe der Schnelltest bei der Charité-Studie „hervorragend abgeschnitten“. Eine Prozentzahl in puncto Sensitivität habe die Charité nicht angegeben.

Roland Meißner, Geschäftsführer der „nal von minden GmbH“: „Wir freuen uns über die Bestätigung der sehr guten Qualität unseres Schnelltests. Damit gehört der Nadal Covid-19 Ag Schnelltest zu den drei am besten bewerteten Tests.“