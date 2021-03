CDU Neukirchen-Vluyn will Fortschritt beim Hochhaus sehen

Neukirchen-Vluyn. Die Christdemokraten in Neukirchen-Vluyn greifen Bürgermeister Ralf Köpke inhaltlich an. Dabei geht es um das Hochhaus am Vluyner Nordring 59.

Die CDU-Fraktion greift für sich die Entwicklungen rund um das Hochhaus am Vluyner Nordring auf. „Wie geht es weiter mit dem Hochhaus, Herr Bürgermeister?“, fragen die Christdemokraten in einer Pressemitteilung. Das Thema werde gerade wieder stark in den sozialen Medien diskutiert, erläutert Fraktionschef Markus Nacke. Die Öffentlichkeit und die Politik warten auf Antworten, heißt es weiter.

„Im Februar fand ein interfraktionelles Gespräch der Verwaltung zum Thema Nordring 59 – im Volksmund auch der Turm – statt“, teilt die CDU mit. Als interfraktionelle Gespräche werden Treffen der Stadtspitze mit den Fraktionschefinnen und -chefs bezeichnet, bei denen wichtige Themen, über die es politisch zu entscheiden gilt, inhaltlich vorgestellt werden.

Die CDU will antworten zum Vluyner Nordring 59

„Leider ergab dieses überhaupt keine neuen Aspekte“, kritisiert die CDU. Es fehlte eine klare Aussage des Bürgermeisters gegenüber der Bürgerschaft dazu. Diese fordert die CDU-Fraktion jetzt in einer Anfrage an den Bürgermeister an. „Die Öffentlichkeit möchte so langsam wissen“, ob Köpke, wie er es angekündigt habe, „den Druck auf den Eigentümer erhöht und jede Woche angerufen hat“, sagt Fraktionschef Nacke. „Auch gab es einen Investorenkreis, den Herr Köpke ins Spiel gebracht hat. Was ist daraus geworden?“

Leider höre man außer über der vom alten Rat eingebrachten Satzungsänderung bzw. von den Gutachtern aus dem Rathaus dazu nichts. Nacke: „Dass die Eigentumsverhältnisse schwierig sind und auch die juristische Situation nicht goldig ist, ist schon lange allen bekannt. Aber was hat der Bürgermeister in den letzten Monaten unternommen, wo ist die schnelle Lösung?“ Wenn er eine habe: Die CDU biete Unterstützung an. (sovo)