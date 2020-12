CDU Moers befürchtet Stillstand beim Thema Terheydenhaus

Moers. Die CDU-Fraktion Moers begrüßt die Pläne der Gemeinde St. Josef für ein neues Pfarrzentrum im Terheydenhaus und äußert Kritik an der SPD.

Die CDU-Ratsfraktion zeigt sich irritiert darüber, dass die SPD einen vorübergehenden Umzug der Schlosstheater-Verwaltung vom Terheydenhaus in das Don-Bosco-Heim strikt ablehnt. „Es ist ein absolut schlechter Stil und bedeutet Stillstand, die Zwischenlösung für das Theater von vornherein ohne konstruktive Abwägung abzulehnen“, erklärt die CDU-Fraktionsvorsitzende Julia Zupancic.

Der Stadtrat habe einen Grundsatzvorschlag beschlossen, der unter anderem besagt, dass das Terheydenhaus an einen Investor verkauft wird und die dauerhafte Bleibe des Theaters das Weiße Haus werden soll. Es sei nach wie vor eine vorübergehende Lösung, das Theater aus dem Terheydenhaus auszuquartieren und an einem anderen Ort unterzubringen: „Ob diese Interimslösung das Don-Bosco-Heim ist, oder eine andere Lösung gefunden werden kann, sollte abgewogen werden – in einem konstruktiven Rahmen und mit den betroffenen Akteuren“, so Zupancic.

„Zu dieser Zwischenlösung stehen wir.“ Die CDU begrüße die Pläne der Gemeinde St. Josef für ein neues Pfarrzentrum im Terheydenhaus. Die Stadt schaffe einen Mehrwert durch die Neugestaltung des Schlossumfeldes, „da wäre die ergänzende Entwicklung des Terheydenhauses zur jetzigen Zeit richtig und wichtig.“ Das Planen und der Umbau des Weißen Hauses als Domizil des Theaters mit einer weiteren Spielstätte sei ein längerer Prozess: „Da hilft es nicht zu warten, sondern das Ganze mit zu entwickeln.“ (wit)