CDU in Neukirchen-Vluyn spricht beim Empfang über das Klima

Der Neujahrsempfang des CDU-Stadtverbandes stand in diesem Jahr unter dem Thema Klima und Klimaschutz. Die Christdemokraten aus Neukirchen-Vluyn hatten als Gastrednerin Ursula Heinen-Esser eingeladen. Die Landesumweltministerin war am Morgen bereits zum Empfang in Xanten gewesen, wie sie den rund 300 Gästen am frühen Nachmittag in der Kulturhalle mitteilte.

Der stellvertretende Vorsitzende des Stadtverbandes, Markus Meyer, übernahm die Moderation im kurzweiligen Gespräch mit der Ministerin. Thema: „Von der Bergbaustadt zum Klimanotstand.“ Welche Erfahrungen sie mit den jungen Leuten der Fridays-for-Future-Bewegung gemacht habe, wollte Meyer von der Ministerin wissen.

In Neukirchen-Vluyn spricht die Ministerin auch über Windenergie

Alsdann erzählte Heinen-Esser über die UN-Klimakonferenz im Jahre 2018, an der sie in Katowice teilgenommen hatte. „Das war die langweiligste Klimakonferenz, die ich je erlebt habe“, sagte Ursula Heinen-Esser, um im folgenden aufzuzählen, was Inhalte und Ergebnisse sein sollten. Heinen-Esser: „Und dann taucht da diese schwedische Schülerin Greta auf.“

Was sie dort gesagt habe, „hatte wirklich Hand und Fuß und es hat den Nerv der Zeit getroffen“, sagte die Landesumweltministerin weiter. Man hätte nicht das Klimapaket, wenn die Jugendlichen nicht gesagt hätten, was sie wollen.

Markus Meyer und Ursula Heinen-Esser im Gespräch. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Eine gute halbe Stunde lang machte Meyer zusammen mit der Ministerin einen verbalen Ritt durch verschiedene Facetten der Thematik; die beiden streiften den Kohleausstieg, den Hambacher Forst, Windenergie, sie sprachen über den sinnvollen Einsatz von Klimaschutzmanagern in den Kommunen und über die Düngeverordnung.

„Natürlich werden die Landwirte gehört“, unterstrich Heinen-Esser. Man arbeite daran, wie man Belastungen für Landwirte reduzieren könne.

An die Verbraucherinnen und Verbraucher appellierte die Ministerin, sie mögen wertschätzen, was die Landwirte produzierten, man müsse auch einen vernünftigen Preis dafür zahlen.

„Beim Klimanotstand bin ich auch etwas zurückhaltend“, meinte die Ministerin. Das dürfe kein Symbolbegriff sein, es müssten Maßnahmen folgen. „Ansonsten ist das Pillepalle“, betonte sie.

Neukirchen-Vluyns Bürgermeister blickt zurück

Zuvor hatte Bürgermeister Harald Lenßen in seinen Grußworten die Gelegenheit für einen Rück- und einen Ausblick genutzt. Er könne keinen Stillstand in der Stadt erkennen, sagte Lenßen in Replik auf die Ausführungen seines neuesten Herausforderers um das Bürgermeisteramt und nannte als Beispiele die Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses in Neukirchen, den dritten Bauteil der Schulsportanlage, die Sanierung des Julius-Stursberg-Gymnasiums und die Neukonzeption der Stadtbücherei – auch wenn letzteres für die Vluyner womöglich „nicht schön“ sei.

Der stellvertretende CDU-Kreisvorsitzende Ingo Brohl sagte mit Blick auf die große Teilnehmerschaft an der Demonstration für Frieden und Demokratie in Kamp-Lintfort, das sei ein „gutes Zeichen“. Man habe im vergangenen Jahr viel erlebt, von antisemitischen Anschlägen bis zum Mord an Walter Lübcke. Man müsse sich fragen, was in diesem Land los sei. „Da sind wir alle gefordert“, appellierte Brohl an die „Mehrheitsgesellschaft“.