CDU fragt Moerser nach Ideen und Wünschen für die Innenstadt

Moers. Die CDU macht die Zukunft der Moerser Innenstadt zum zentralen Thema ihrer Politik. Dabei spielen die Bürgerinnen und Bürger eine wichtige Rolle.

Die CDU will die Moerser Innenstadt zu einem der zentralen Themen ihrer Politik machen. Ziel sei, dass die City zum Anziehungspunkt für alle Generationen und insbesondere die Fußgängerzone auch zum Freizeit- und Erlebnisraum werde, erklärt die Ratsfraktion in einer Pressemitteilung. Die Bürgerinnen und Bürger sind aufgerufen, ihre Wünsche, Meinungen und Ideen zur Zukunft der Innenstadt zu äußern.

„Wir wollen von den Menschen wissen, was ihnen in unserer Innenstadt fehlt. Genau das ist auch unsere Frage, die auf Postkarten steht, die wir an Moerserinnen und Moerser verteilen und auch in vielen Geschäften in der Fußgängerzone auslegen“, erklärt die Vorsitzende der CDU-Ratsfraktion, Julia Zupancic. Ziel sei ein direkter Austausch mit den Menschen.

„Mit einem neuen Stimmungsbild können wir uns noch gezielter für eine Umgestaltung der Innenstadt im Moerser Rat einsetzen“, so Julia Zupancic. „Als Kommunalpolitiker sind wir ebenfalls Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt und auch wir merken und sehen, dass gerade im Innenstadtbereich an der Oberfläche etwas passieren muss. Deswegen ist ein enger gesellschaftlicher Schulterschluss so wichtig. Wir sind als größte Fraktion in den Stadtrat gewählt worden und wir wollen zuhören und auf diesem Wege die Ideen und Anliegen aus der Bevölkerung mitnehmen.“

Die im kommenden Jahr anstehende Erneuerung der Kanalisation in der Innenstadt bedeute mehr als nur aufwendige Bauarbeiten, so die CDU-Fraktionschefin. Sie sei auch eine Chance für die Moerserinnen und Moerser mitzugestalten. „Wir brauchen eine neue Mischung aus historischer und moderner Stadtgestaltung. Eine Mischung für alle Altersklassen“, schreibt Zupancic und nennt beispielhaft Erholungszonen für Ältere, Wasser- oder Klangspiele für die Kleinen. Jeder habe wohl etwas, was sie oder er in Moers vermisse.

Diese Ideen gehörten dann auf die Postkarte, die man an die CDU schicken oder in den Briefkasten am Rathaus einwerfen könne. Möglich ist auch, eine E-Mail zu schreiben: innenstadt2.0@cdu-moers.de.

